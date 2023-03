Bonus assistenti familiari 2023, cos’è/ Rimborso al 60% delle spese: ecco i requisiti

Abbiamo parlato molto spesso dei contributi economici per il sostegno delle spese domiciliari che spesso coinvolgono gli stipendi di colf e badanti. Anche nel 2023 sarà possibile usufruire del bonus assistenti familiari: Ecco a chi spetta.

Bonus assistenti familiari 2023: in cosa consiste

Il bonus assistenza familiare 2023 è un rimborso per le spese sostenute per l’assunzione di un assistente domiciliare che sia iscritto ad uno o più registro territoriale della regione Lombardia. Il contributo economico può coprire fino al 60 per cento delle spese sostenute e fino ad un massimo di 2.400 per chi ha un ISEE minore o uguale di 25000 euro oppure, per chi ha un ISEE maggiore di 25.000 euro e compreso tra i 25 e 35.000 euro, potrà ottenere un rimborso massimo di 2000 euro.

Il bonus assistenza familiare 2023 è anche chiamato bonus caregiver e serve a sostenere le famiglie che devono affrontare una spesa, molto spesso ingente, per l’assunzione di un assistente domiciliare alla persona. Solitamente questi bonus in passato erano erogati direttamente dalle ASL previa domanda e presenza di fondi regionali.

Bonus assistenti familiari 2023: requisiti necessari

Stavolta la regione Lombardia ha deciso di delimitare il contributo economico alle famiglie che hanno un reale bisogno e un reddito ISEE basso, per cui il rimborso consiste in una quota del 60% delle spese sostenute con un limite massimo di spesa erogabile. È necessario inoltre che le famiglie che necessitano di assumere una badante abbiano sottoscritto un contratto con l’assistente familiare che può essere la persona assistita oppure un altro familiare Non obbligatoriamente convivenza col beneficiario oppure l’amministratore di sostegno e tutore.

Inoltre, per il bonus assistenti familiari 2023 sarà necessario avere la residenza in Lombardia da almeno 5 anni per poterne usufruire. Il requisito di iscrizione ad uno più registri territoriali è necessario.











