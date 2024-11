Il bonus assunzioni per i disabili under 35 inerente all’anno 2024 scadrà nella data odierna (31 ottobre 2024).

L’incentivo prevede un riconoscimento per tutte le aziende e le onlus appartenenti al settore terziario che tra il 1° di agosto 2020 e il 30 settembre 2024 hanno assunto con un contratto a tempo indeterminato giovani disabili con un’età inferiore ai 35 anni.

Bonus assunzioni disabili 2024: come fare richiesta e i requisiti

Come si evince dal messaggio Inps numero 2906/2024, possono fare richiesta del bonus assunzioni disabili 2024, le aziende e le associazioni appartenenti alle seguenti categorie:

Le associazioni Onlus senza scopo di lucro iscritte all’anagrafe di appartenenza;

senza scopo di lucro iscritte all’anagrafe di appartenenza; Gli enti del settore terziario iscritti all’interno del Registro unico nazionale del Terzo Settore;

iscritti all’interno del Registro unico nazionale del Terzo Settore; Tutte le organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.

Oltre ai requisiti scritti inizialmente, avranno accesso al contributo le aziende e le associazioni che convertono un contratto determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche part-time). La trasformazione deve essere avvenuta nel periodo che intercorre tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024.

Il bonus ammonta a 12.000 euro e viene corrisposto in modalità una tantum. All’incentivo vengono aggiunti 1000 euro per ogni mese di assunzione fino al 30 settembre 2024. Qualora il rapporto di lavoro cessasse prima di quella data, il contributo verrà corrisposto fino alla data di chiusura del rapporto.

La domanda per il bonus assunzioni disabili 2024 potrà essere presentata o dal datore di lavoro o da una persona autorizzata accedendo al portale tramite l’identità digitale: SPID, CIE e CNS.

Una volta approvato il bonus il beneficiario potrà ricevere l’indennità direttamente sul suo conto corrente bancario (l’ultimo termine previsto per il pagamento è al 31 dicembre di quest’anno).

Come riporta Gabriele Fava – presidente dell’Inps – l’obiettivo di questo bonus è migliorare le competenze dei giovani disabili e fare in modo che vengano inseriti in un contesto sociale adeguato (senza arrecare discriminazione).