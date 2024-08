L’ARERA ha predisposto un bonus bollette del 2024 da erogare autonomamente (dunque senza far richiesta specifica) alle famiglie che hanno reali difficoltà economiche. Quest’ultima è la limitazione maggiore rispetto allo scorso anno quando invece la platea dei beneficiari era più ampia.

Sempre rispetto allo scorso anno il Governo non ha potenziato il bonus sociale e quindi – come detto – i beneficiari saranno molti meno. Per quanto riguarda l’utenza dell’acqua non sono previsti sconti ma soltanto un numero definito di metri cubi per ciascun nucleo familiare.

Bonus bollette 2024: chi lo può richiedere?

Come abbiamo riferito anticipatamente il bonus bollette 2024 – a differenza dello scorso anno – va destinato soltanto alle famiglie che comprovano il disagio finanziario che gli permetterà di avere uno sconto sui prezzi delle utenze domestiche.

I requisiti sono legati alla dimostrazione del reddito dichiarato e fanno riferimento a:

ISEE massimo a 9.530 mila euro ;

; Per i nuclei familiari con un minimo di 4 figli a carico (considerate quindi “numerose”) l’ISEE aumenta fino a 20.000 euro.

Le utenze chiaramente devono essere a nome del beneficiario. L’ARERA specifica che il bonus sociale può essere concesso soltanto ad una bolletta tra acqua, gas e luce.

La misura può essere garantita soltanto se il beneficio riguarda le abitazioni civili (e dunque essa è destinabile agli usi domestici e non commerciali). Il bonus sociale vale anche nel caso in cui si fosse residenti interni ad un condominio (con fornitura centralizzata).

Gli importi periodici e complessivi

Da comunicazione Arera gli importi per il bonus gas ed elettrico vanno cambiati e sono imposti così come seguono:

Composizione nucleo ISEE Bonus totale anno 2024 (€/anno) Bonus giornaliero anno 2024 (€/giorno) Bonus mensile anno 2024 (€/30 gg) Numerosità familiare 1-2 componenti 142,74 0,39 11,7 Numerosità familiare 3-4 componenti 183,00 0,50 15 Numerosità familiare oltre 4 componenti 201,30 0,55 16,5

Zona climatica A/B C D E F Famiglie fino a 4 componenti Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura 10,92 10,92 10,92 10,92 10,92 Riscaldamento 50,96 55,51 69,16 72,80 69,16 Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento 56,42 60,97 75,53 88,27 84,63 Famiglie con più di 4 componenti Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura 15,47 15,47 15,47 15,47 15,47 Riscaldamento 55,51 62,79 80,08 81,90 78,26 Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento 63,70 71,89 90,09 82,81 79,17

Ricordiamo che l’accettazione del bonus bollette 2024 è automatica a patto che ogni anno le famiglie presentino ufficialmente la DSU.