Recentemente L’ENEA ha provveduto ad aggiornare i siti per richiedere i bonus casa 2025. All’interno di ciascuna piattaforma è possibile inviare la pratica online e seguire l’iter burocratico imposto per ciascun incentivo.

I siti in questione sono bonusfiscali.enea.it e detrazionifiscali.enea.it. In base all’incentivo fiscale il futuro beneficiario può consultare – non solo l’iter – ma anche le aliquote che gli spettano e i requisiti previsti per ciascun beneficio fiscale.

Bonus elettrodomestici 2025/ Confermato l'incentivo ma con Click Day (21 gennaio)

Bonus casa 2025: aggiornamento sui portali

Per ogni bonus casa 2025 è possibile visitare i portali sopra indicati. Si raccomanda di porre attenzione ai siti specifici così da non commettere alcun tipo di errore sull’incentivo di cui volere usufruire.

Il portale detrazionifiscali.enea.it è indicato per i contribuenti che desiderano migliorare l’efficienza e la classe energetica di ogni intervento. Quanto alla piattaforma bonusfiscali.enea.it gli interessati possono consultare le schede informative e descrittive così da poter leggere gli interventi oramai conclusi.

Assegno unico gennaio 2025: date pagamento/ Inps, accredito in due tranche: ecco quando e ultime novità

Ciascun portale è indispensabile per aziende, liberi professionisti e contribuenti così da poter gestire ogni domanda finalizzata all’ottenimento dell’agevolazione fiscale.

Dall’ultima comunicazione ENEA si evince che l’aggiornamento è ancora in corso e non completato. Quando lo sarà verrà notificato l’avviso e inserito ufficialmente online nella bacheca dell’agenzia governativa.

Come evitare le rettifiche

Al fine di evitare rettifiche successive alla domanda per l’ottenimento dei bonus casa 2025, il suggerimento è di attendere il completamento dell’aggiornamento così da non sbagliare l’invio. Viceversa si rischierebbe di rilasciare dei dati non congrui durante l’elaborazione delle singole pratiche.

Bonus Natale 2025/ C'è tempo per chi non l'ha ricevuto: come fare (18 gennaio)

Si ricorda l’iter per evitare errori: gli interventi conclusi l’anno scorso ma con saldo finale nel 2025, vanno dichiarati sul sito bonusfiscali.enea.it. Mentre le ulteriori dichiarazioni – previste nella nuova Manovra – devono essere presentate sul portale https://detrazionifiscali.enea.it/.

Qualora i contribuenti avessero già spedito la domanda per il benefit fiscale, e laddove si ricontrassero delle incongruenze, il dichiarante dovrà provvedere ad un nuovo invio conscio di aver annullato la pratica precedente.