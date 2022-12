Bonus colonnine/ Sarà prorogato anche nel 2023? Ecco cosa ha detto Adolfo Urso

Come sappiamo l’acquisto dei veicoli elettrici è sostenuto ampiamente sia dal governo italiano che dall’Unione Europea. Alcuni incentivi auto infatti potrebbero essere prorogati anche al 2023 ed essere inseriti in manovra. Questo ovviamente, insieme all’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Ma vediamo a che punto sono queste novità.

Reddito di cittadinanza/ Quali regali di Natale non è possibile comprare?

Bonus colonnine: nel 2023 sarò prorogato?

Attualmente la proroga del bonus colonnine per il 2023 non c’è né nella manovra e nemmeno nella legge di bilancio 2023. Questo significa che l’ecobonus mobilità potrebbe non essere garantito, ma dal momento che si tratta di un elemento essenziale per la transizione energetica risolto il problema delle coperture per le necessità più urgenti, il governo potrebbe inserirlo anche l’anno prossimo così da incentivare maggiormente le persone a rottamare il vecchio veicolo a combustione fossile, con un nuovo veicolo elettrico e garantire, allo stesso tempo una colonnina di ricarica all’interno del proprio appartamento.

Bonus tv/ Prorogato anche per l'anno 2023? Ecco cosa è previsto per l'anno prossimo

Ad annunciare la possibilità di una proroga è stato il Ministro delle imprese del made in Italy Adolfo Urso, il quale ha parlato anche di un bonus per l’installazione delle colonnine di ricarica per l’anno 2023. Questo servirà appunto a favorire la transizione ecologica ma nelle prossime ore sarà convocato un tavolo per quanto concerne l’automotive. Si discuterà del futuro del settore elettrico. Il governo, in sostanza, secondo quanto riferito da Adolfo Urso, vorrebbe “supportare la riconversione e il consolidamento della filiera nazionale, per garantirne la sostenibilità ambientale, così come quella economico sociale”.

"Assegno unico sarà automatico"/ Vincenzo Caridi (dg Inps): "Stop a domande"

Bonus colonnine: Adolfo Urso annuncia che il governo vorrebbe rifinanziarlo

non solo incentivi per l’acquisto di auto elettriche, ma anche un bonus per l’installazione delle colonnine di ricarica. Lo ha annunciato il ministro Urso e per rendere ciò possibile, il governo ha a disposizione un fondo di 40 milioni di euro che assicurerà un’accelerazione alle infrastrutture. Ad oggi i fondi sono a valere sul 2022, ma presto ci sarà anche una proroga fino al 31 dicembre 2023. Si tratta quindi di un bonus che coprirà al 80% di tutte le spese di acquisto e di messa in opera delle colonnine di ricarica con un tetto massimo di 1.500 euro per il richiedente che però sarà alzato fino a 8000 euro in caso di edifici condominiali. Il governo quindi riformulerà gli incentivi per l’acquisto di auto e moto elettriche già attualmente stanziato con 250 milioni di euro che non sono ancora stati











© RIPRODUZIONE RISERVATA