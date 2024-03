Bonus computer, cos’è e come richiederlo/ 300 euro di sconto per acquistare un pc

Il bonus computer 2024 sarà erogato dal ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit): vale uno sconto di 300 euro sul prezzo finale d’acquisto ed è rivolto a studenti delle scuole superiori, delle università o ai loro familiari. Lo scopo è quello di accorciare il divario digitale: secondo l’Istat, nel 2021 tra le famiglie di Centro-Nord e Sud in termini di diffusione di internet c’era un divario di circa il 6%. La percentuale era dell’83,3% nel primo caso contro il 77,6% nel secondo. Poco meno della metà delle persone di 16-74 anni ha competenze digitali almeno di base (45,7% nel 2021): l’Italia occupa le ultime posizioni della graduatoria europea

Ma come funziona il bonus computer? È possibile acquistare qualsiasi tipologia di pc: un laptop, un fisso, nuovo o ricondizionato. Non c’è nessun limite alla scheda tecnica del pc così come nessuna limitazione per quanto riguarda i marchi. Lo sconto non vale per accessori e periferiche come scanner o stampanti. Chi ha già usufruito in passato del bonus non potrà chiederlo di nuovo. La misura è infatti una tantum.

Bonus computer: come fare domanda

Come si può richiedere il bonus computer? In attesa di istruzioni chiare da parte del governo, quel che sappiamo è che probabilmente la domanda si farà tramite l’applicazione Io, che gestisce i rapporti con le pubbliche amministrazioni da PagoPA. L’utente dovrà svolgere un paio di passaggi inserendo il codice fiscale, Isee, Iban e così via. Il bonus dovrebbe consistere in un voucher spendibile in punti vendita che hanno aderito all’iniziativa. Il sussidio è legato al “piano voucher per l’incentivazione della domanda di connettività in banda ultralarga delle famiglie”. I fondi vengono erogati dal Mimit, che distribuirà 400 milioni di euro su base regionale (l’80% dello stanziamento è destinato alle regioni del Sud).

Il bonus per la banda ultralarga ammonterà a 100 euro l’anno destinati a tutti i nuclei che non dispongono di connettività ma anche a quelli con connessioni più lente di 30 Mbit/s o a chi voglia una connessione Fibra da almeno 300 Mbit/s. Si tratta di uno sconto della durata di 24 mesi applicato all’attivazione direttamente dai provider e coprirà anche il costo dell’eventuale noleggio del modem. Non dovrebbero esserci limiti di Isee.











