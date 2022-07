Bonus depuratori acqua/ Come ottenere fino a 1000 euro in detrazione

Bonus depuratori acqua: come detrarre i costi per l’acquisto e l’installazione

Sarà possibile dal 2022 ottenere in detrazione IRPEF inserendo anche in dichiarazione dei redditi le spese sostenute per l’acquisto e la manutenzione del depuratore dell’acqua. Ecco tutti i requisiti e le istruzioni da seguire. L’acquisto e l’installazione dei sistemi di filtraggio dell’acqua, della mineralizzazione e del raffreddamento oltre che l’addizione di anidride carbonica alimentare è 290, potrà essere finalmente inserita in dichiarazione dei redditi all’interno del modello 730 per beneficiare di un bonus previsto dal provvedimento del 31 marzo 2022, vale a dire il bonus idrico che consente di poter ottenere 1000 euro pari al 30,3745% delle spese sostenute.

Per poter ottenere questo bonus sarà necessario inserire al rigo G15 il codice 10 se il contribuente presenta il modello 730, al rigo CR31 codice 10 se invece si presenti per il modello dei redditi persone fisiche.

Bonus depuratori acqua: il chiarimento dell’Agenzia delle entrate

Le modalità di applicazione del bonus del depuratore sono definite all’interno del protocollo 153.000 del 16 giugno 2021 pubblicato dall’Agenzia delle entrate.

Va specificato che il limite di 1.000 euro in detrazione a titolo di compensazione è stabilito soltanto per le persone fisiche, mentre per gli esercenti e altre aziende è possibile detrarre fino a5000 euro così come previsto dal punto 5.1 del protocollo citato poc’anzi.

Ammontare del credito d'imposta spettante 5.1.Nel rispetto del limite di spesa annuale di cui all'articolo 1, comma 1088, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il credito d'imposta, per ciascun beneficiario, è pari al 50 per cento delle spese complessive risultanti dall'ultima Comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, l'ammontare complessivo delle spese non può essere superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale.













