Ancora pochi giorni per riuscire a richiedere i bonus dicembre 2024, e visto che le feste di avvicinano e i costi aumentano, sarebbe meglio iniziare a dare un’occhiata agli incentivi disponibili che permettono alle famiglie più in difficoltà di poter aumentare il loro potere d’acquisto.

Gli incentivi durante questo periodo sono molteplici: dalla Carta Dedicata a Te a quella Acquisti, dalla Decontribuzione per il Sud al bonus per le caldaie e per la benzina. Li analizzeremo uno per uno sottolineando le scadenze e i vantaggi di quest’ultimi.

Bonus dicembre 2024: 11 incentivi da sfruttare

Il primo bonus richiedibile a dicembre 2024 è la Carta Dedica a Te da 500€ ottenibili una tantum. Il contributo viene destinato ai nuclei familiari composti da almeno tre persone e con un ISEE entro 15.000€ annui. Il voucher permette di comprare abbonamenti per viaggiare coi mezzi pubblici, fare carburante e finalizzare acquisti in beni alimentari.

Tuttavia questa carta (con scadenza fissata al 16 dicembre 2024) non è l’unica possibilità disponibile per dicembre, di seguito elenchiamo altri 10 incentivi da poter richiedere entro la scadenza indicata.

Carta Acquisti

La carta acquisti è valida fino alla fine del 2024 e prevede un contributo di 40€ ogni due mesi per pagare le bollette della luce, i beni alimentari e i prodotti farmaceutici. Possono ottenerla gli over 65 e i nuclei familiari con ISEE inferiore a 15.000€ e con figli sotto i tre anni d’età.

Superbonus al 70%

Fino a dicembre 2024 è ancora disponibile il Superbonus al 70%, poi dall’anno prossimo questa percentuale scenderà al 65%. I contribuenti interessati dovranno cogliere questa opportunità, e potranno farlo usufruendo della differente ripartizione delle quote per ogni anno (valido anche per le spese 2023 su cui prima non si poteva contare).

Bonus caldaie

Entro il 31 dicembre si può fare domanda per il bonus caldaie, con una detrazione fiscale prevista al 50% o al 65% (dipende dal tipo di impianto). Ad oggi questa è l’unica misura confermata anche per il 2025 (visti recenti bonus edilizi abrogati).

Bonus carburante

Fino al 31 dicembre 2024 è possibile ottenere (soltanto per i dipendenti privati) 200€ una tantum ed esentasse da spendere in rifornimento di carburante. Questo intervento è stato eliminato per il 2025, motivo per cui conviene affrettarsi adesso.

Decontribuzione Sud Italia

Ultima possibilità per i datori di lavoro del Mezzogiorno che fino a dicembre 2024 possono scontare dell’esonero contributivo dei propri dipendenti. Dal 2025 anche questa misura è stata abolita.

Bonus ristrutturazioni

Attenzione del decalogo per il bonus ristrutturazioni al 50% fino a 48.000€ di spesa richiedibile entro il 31 dicembre 2025. Perché dal 2025 questa percentuale scenderà al 36% e il 50% varrà soltanto per le prime abitazioni

Sismabonus

Anche il Sismabonus subirà un netto taglio. Dall’attuale detrazione all’85% fino a dicembre 2024, il prossimo anno la percentuale verrà ridotta al 50% per le prime case e al 36% per le ulteriori proprietà immobiliari.

Bonus decoder e TV

Il bonus decoder e TV permette di ricevere 50€ da poter spendere in dispositivi in grado di ricevere il segnale DVBT-2/HEVC. Anche questa misura è in scadenza, visto che nel 2025 non è più valida.

Infine rimangono l’Assegno Unico e la piattaforma SFI per i disoccupati.