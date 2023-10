Bonus e contributi statali/ Arriva la app facile che cambia la vita dei contribuenti (6 ottobre 2023)

Il welfare non è mai stata la punta di diamante di questo stato, ma con la pandemia l’amministrazione statale ha riscoperto e innovato questo importante settore per la stabilità socio economica. Ma tutte le domande per l’ottenimento di bonus e sussidi statali sono stati gestiti con la burocrazia. Adesso con la nuova app potrebbero cambiare (in meglio) molte cose: ecco cosa sta per accadere.

Bonus e contributi statali: l’app che cambia la vita dei contribuenti

Tutte le domande per i bonus e per i sussidi statali potranno essere gestiti attraverso una applicazione che faciliterà il percorso sia all’amministrazione che dovrà gestire tutte le domande, sia a coloro che hanno intenzione di richiedere i sussidi.

Tutti in contribuenti potranno inoltrare con una semplice app, l’elenco completo di contributi messi a disposizione dall’esecutivo. E di contributi, con l’attuale crisi inflattiva c’è assolutamente bisogno: infatti, se i prezzi dei beni e delle materie prime agli scaffali sono drammaticamente aumentati, l’adeguamento degli stipendi fatica ancora a verificarsi. In questo complesso scenario bonus e sussidi statali sono fondamentali per i cittadini per riuscire ad arrivare a fine mese.

E’ per questo che la corretta informazione su tutte le agevolazioni disponibili diventa necessaria per molti che versano in una condizione di precarietà e fragilità. L’app ideata dal governo si muove proprio in questo senso: i cittadini potranno quindi essere informati su questi argomenti.

Bonus e contributi statali: maggiore comunicazione al cittadino

Esiste una discreta quantità di cittadini che, pur presentando i requisiti necessari, non riceve le corrette informazioni per comprendere in che modo è giusto accedere ai contributi. La app, una volta installata su tutti i dispositivi mobili, darà libero accesso a tutti e semplificherà le domande di invio.

L’app si chiama bonusepagamenti.it mi può essere installata sia su dispositivi Android che iOS.

L’interfaccia è molto semplice ed ha una suddivisione per categorie di tutti i bonus: ciò rende molto facile cercare quelli di proprio interesse. Sui bonus in questione vengono poi resi noti tutti i dettagli, i requisiti, i documenti necessari e il modo in cui bisogna fare la domanda.

L’applicazione analizza già i dati preventivamente inseriti dagli utenti e propone direttamente i contributi consigliati sulla base del profilo. L’app viene gestita con la supervisione di una AI, un assistente virtuale in grado di rispondere alle domande degli utenti e che ogni giorno viene aggiornato con nuove informazioni.

Dall'App è possibile anche accedere ad un calendario che indica le date dei pagamenti, così da completare in piena trasparenza tutte le comunicazioni da veicolare all'utente.











