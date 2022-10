Bonus energia 2022/ Fino al 100% di rimborso per chi sceglie di chiederlo

Il bonus energia è contributo per le spese di installazione di sistemi di accumulo dell’energia collegati a pannelli fotovoltaici e altro.

Bonus energia 2022: in cosa consiste

L’Agenzia delle entrate ha da poco pubblicato un nuovo provvedimento con il quale viene attuato il bonus energia 2022, una misura che consiste in un credito d’imposta riconosciuto per le spese di installazione di sistemi di accumulo dell’energia collegati ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, come i pannelli fotovoltaici. Tuttavia si tratta di una misura attuativa si, ma senza indicazioni amministrative. Servirà una nuova legge di bilancio e, molto probabilmente, una capacità organizzativa importante per stabilire quanto mettere in portafoglio per finanziare le fonti rinnovabili. Per decidere infatti quanti fondi impiegare bisognerà prima testare la capacità di adesione delle famiglie. Potenzialmente lo sconto dei pannelli può arrivare al 100% e quindi sarebbe tutto gratuito.

Possono beneficiare del bonus energia le persone fisiche che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, sostengono spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto.

Bonus energia 2022: come è possibile farne richiesta?

Il bonus energia è stato istituito con la Legge di Bilancio 2022. Esso consiste in un contributo riconosciuto per le spese di installazione di sistemi di accumulo dell’energia collegati ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, come i pannelli fotovoltaici, ma non è ancora possibile conoscere l’importo del contributo. La percentuale dello sconto sarà determinata in un secondo momento dal rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate: fino a questo momento sono stati stanziati solo 3 milioni di euro e l’ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze pervenute.Con il provvedimento n. 2045 del 11 ottobre 2022, firmato dal direttore dell’Agenzia delle entra, Ernesto Maria Ruffini, sono state rese note le modalità di presentazione della domanda per il bonus energia.

L’istanza può essere inviata a partire dal 1° marzo 2023 ed entro il 30 marzo 2023. La domanda deve essere presentata esclusivamente con modalità telematiche, mediante la relativa piattaforma web della stessa Agenzia.

Entro 5 giorni dalla presentazione della domanda, sarà rilasciata una ricevuta di presa in carico o scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. Tale ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’istanza, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Ovviamente, vi terremo aggiornati sugli sviluppi del bonus energia, non appena sarà pubblicata la percentuale effettiva dello sconto.

