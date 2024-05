Bonus gite scolastiche: scadenza entro oggi, 31 maggio 2024/ Come fare domanda e requisiti richiesti

Scadrà oggi il termine di richiesta per il bonus gite scolastiche. Entro le ore 17:00 di venerdì 31 maggio 2024, si potranno richiedere i 150 euro, agevolazione che viene prevista dallo stato per aiutare le famiglie bisognose, inerente la partecipazione degli studenti delle scuole superiori a visite didattiche così come a viaggi di istruzione. Chi può richiederlo? Coloro che sono iscritti regolarmente a scuole statali secondarie di secondo grado e che facciano parte di un nucleo famigliare che ha un indicatore ISEE che è inferiore ai 15mila euro.

L’ISEE ovviamente deve essere aggiornato al 2024, e per calcolarlo, come ricorda OrizzonteScuola, serve presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), anche attraverso il portale online dell’Inps con la sezione dedicata in cui si trova la DSU da compilare o quella già precompilata. Nel caso in cui non fosse possibile effettuare questa operazione entro le ore 17:00 di oggi, il sistema verificherà l’ISEE attestato nel 2023. Non è certo che tutte le domande vengano accolte, visto che, qualora vi fossero molteplici richieste, verranno prese in esame le situazioni più difficoltose fino a che i fondi non saranno esauriti.

BONUS GITE SCOLASTICHE: SCADENZA ENTRO OGGI, 31 MAGGIO 2024: ECCO IL PERCORSO DA SEGUIRE

Inoltre, varrà l’ordine cronologico di presentazione della domanda di conseguenza prima si fa richiesta e meglio è. Per provare ad ottenere il bonus gite scolastiche, che ricordiamo, è di 150 euro massimo, bisognerà accedere alla Piattaforma Unica «Famiglie e studenti» presente all’indirizzo http://unica.istruzione.gov.it.

A quel punto bisognerà autenticarsi con lo SPID o la CIE, dopo di che bisognerà selezionare la sezione Servizi, quindi Agevolazioni e Viaggi di istruzione. Servirà poi compilare i dati richiesti dopo di che si farà partire la domanda che sarà presa in carico dall’Inps in caso di procedura corretta. In ogni caso bisognerà attendere comunicazione ufficiale dell’ente o eventualmente provare a parlare con un operatore qualora non dovesse giungere alcuna risposta, ne negativa ne positiva, dopo un tot di tempo.

