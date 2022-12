Bonus Internet imprese/ Fino a 2500 euro e proroga fino a dicembre 2023

La proroga fino al 31 dicembre del prossimo anno è stata prevista all’interno del provvedimento del governo Meloni. Infatti la scadenza del prossimo 15 dicembre 2022 è stata prorogata fino alla fine del prossimo anno. Ciò consentirà alle imprese di accedere al bonus internet e al bonus connettività, un contributo destinato a tutte le aziende che decidono di dotarsi di connettività a banda ultra-larga.

Bonus Internet imprese: a quanto ammonta il contributo

Naturalmente il voucher consisterà in un importo che può oscillare da 300 euro fino a 2500 euro, a seconda della connessione e della tipologia di contratto che le aziende decideranno di installare o di sottoscrivere con il gestore telefonico.

Naturalmente questa tipologia di bonus non è destinata soltanto alle imprese o alle aziende, ma anche ai liberi professionisti vorranno usufruire del contributo economico erogato dallo stato fino al 31 dicembre 2023. La proroga del contributo è stata resa ufficiale attraverso il comunicato stampa del Ministero delle imprese del Made in Italy del 7 dicembre 2022. Si tratterà di un incentivo volto a riconoscere alle aziende che investono per i servizi di banda ultra-larga e connettività da oltre 30 megabyte per secondo fino a un GB per secondo e superiori, oppure abbonamenti ad internet ad alta velocità in download di 30 MB per secondo fino a un gb/s e superiore. Naturalmente il contratto deve essere di 18 o 24 mesi ricordiamo che il contratto sottoscritto con i distributori di questi servizi, gestori telefonici eccetera, sono tipologie contrattuali di tipo business e godono di tariffe diverse rispetto a quelle destinate ai privati.

Bonus Internet imprese: fino a 2500 euro, ecco i requisiti

Le tipologie di voucher erogati dal Ministero dello sviluppo economico alle imprese che decideranno di usufruire del bonus connettività, avranno in un voucher che si differenzia in tre fasce:

La fascia A distingue due tipologie di importi sulla base della durata del contratto:

A1) L’importo erogato è pari a 300 euro per un contratto che dura da minimo 18 mesi fino a un massimo di 36 mesi. Questo viene riconosciuto nel caso di passaggio a connessioni che hanno una velocità tra 30 megabyte e 300 MB.

A2) Se il contratto sottoscritto consiste nell’erogazione di una banda ultra-larga di volume contenuto tra 300 MB e 1 GB. In questo caso l’importo del voucher sarà di 500 euro.

Fascia B, il voucher di fascia B consiste in un importo pari a 500 euro per i contratti di durata pari ad almeno 18 mesi fino a 36 mesi con una velocità in download compresa tra 300 MB e 1 GB. La differenza rispetto alla fascia A2 è che questa tipologia di contributo economico prevede una banda minima garantita pari almeno a 30 MB per secondo

Invece il voucher di fascia C consiste in un contributo di 2000 euro per i contratti che vanno da 24 a 36 mesi e che comprende contratti di connettività con velocità massima in download superiore a 1 GB per secondo, il valore del voucher può aumentare di 500 euro massimi per la copertura di parte dei costi di rilevamento sostenuti dai beneficiari.

