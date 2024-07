Molte famiglie italiane vivono una situazione di disagio economico. Nella fattispecie sono quelle che hanno un ISEE basso e che vanno alla ricerca di bonus che possano aiutarle. Nel 2024 per fortuna sono stati stanziati oltre 9 milioni di euro per riuscire a supportare chi è in difficoltà.

Tra le misure più evidenti non possiamo omettere l’assegno di inclusione, il bonus per pagare meno soldi in bolletta, l’assegno unico, la Carta Dedicata a Te e la Carta acquisti. Ma vediamo come funziona ciascuna prestazione e fino a quanto è possibile percepire.

Bonus ISEE basso 2024: tutte le misure ottenibili

Per il 2024 il Governo ha messo a disposizione bonus, molti fondi (più di 9 milioni di euro) al fine di aiutare le famiglie con ISEE basso. I bonus possono essere richiesti soltanto se si soddisfano i requisiti previsti per ciascuna misura.

Grazie all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è possibile avere un’idea di quanto percepisce un intero nucleo familiare e dunque valutare le sue capacità di spesa.

Bonus fino a 15 mila euro