bonus librerie 2024 è una misura messa in campo dal Governo dal 2018, e ha come obiettivo quello di sostenere tutti piccoli negozi indipendenti che non hanno alcuna connessione con le grandi case editrici.

Possono presentare la domanda per accedere al bonus tutti gli imprenditori che si occupano della vendita al dettaglio di libri a patto che rispettino i requisiti che elencheremo di seguito.

Bonus librerie 2024: chi può accedere

Per poter fare domanda al bonus librerie 2024 si avrà tempo fino alle ore 12:00 del 31 ottobre 2024. L’istanza va presentata telematicamente attraverso l’apposito portale messo a disposizione dal Ministero della Cultura.

Abbiamo accennato inizialmente a dei requisiti da rispettare nel caso in cui si volesse presentare la domanda, e rientrano gli imprenditori che si occupano della vendita al dettaglio di libri e in possesso delle seguenti caratteristiche:

Pagare le tasse in Italia per via della loro residenza fiscale nel Bel Paese;

per via della loro residenza fiscale nel Bel Paese; Essere iscritti al registro imprese con il codice ATECO 47.79.1 oppure 47.61;

47.79.1 oppure 47.61; Avere tratto dei guadagni derivanti dalla vendita di libri (anche se usati) per almeno il 70% rispetto al totale dei ricavi dichiarati;

(anche se usati) per almeno il 70% rispetto al totale dei ricavi dichiarati; Avere sede legale all’interno di uno dei Paesi dell’Unione Europea;

Per la presentazione della richiesta nell’anno d’imposta in corso tutti i potenziali beneficiari devono indicare la dimensione dell’impresa, se è grande, media, piccola oppure micro.

Qualunque informazione potrà essere richiesta inviando una email all’indirizzo dedicato: [email protected].

Come presentare la richiesta

Come anticipato il bonus librerie 2024 va richiesto facendo domanda all’apposito portale del Ministero della Cultura. Prima di tutto è necessario completare la registrazione e successivamente seguire i passaggi elencati:

Far click su “registrazione utente” e poi “compila e scarica la richiesta di registrazione”.

Infine – dopo aver inserito i dati richiesti – è indispensabile generare la domanda in formato PDF e allegarla nella sezione indicata dal sistema.

Il bonus librerie 2024 va dichiarato sia in che anno è stato goduto (indicando anche l’ammontare della somma goduta) sia nella dichiarazione dei redditi relativamente al periodo d’imposta di riferimento.