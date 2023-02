Bonus mobili 2023/ È possibile procedere all’installazione dei pannelli fotovoltaici?

Per l’installazione di un impianto fotovoltaico è possibile usufruire anche del bonus mobili ed elettrodomestici 2023 così come è stato chiarito dall’agenzia delle entrate, ma vediamo in quali casi è possibile richiedere lo sgravio IRPEF del 50%.

Bonus mobili 2023: cosa prevede la normativa

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito in quali casi è possibile ottenere il bonus mobili ed elettrodomestici 2023 per l’installazione di impianti fotovoltaici, in particolare per accedere è necessario che tutti gli interventi siano stati fatti con l’obiettivo di ottenere un risparmio energetico e che siano riconducibili alla manutenzione straordinaria.

Quindi nel caso in cui si effettui un lavoro di manutenzione su singole unità immobiliari, queste devono conferire l’incarico con la dicitura manutenzione straordinaria. Tutti gli interventi che sono volti ad utilizzare fonti rinnovabili di energia Sono sempre assimilati alla manutenzione straordinaria e non a quella ordinaria. Lo prevede il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, richiamato anche nel DPR numero 380/2001 all’articolo 123 comma 1.

Bonus mobili 2023: quando si applica all’installazione di pannelli fotovoltaici

L’importo detraibile col bonus mobili 2023 è relativo alla quota del 50% IRPEF per tutte le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024, purché l’acquisto di mobili ed elettrodomestici siano nuovi e di classe non inferiore a:

classe A per i forni,

di classe E per le lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie.

Classe F per i frigoriferi e congelatori.

Quindi tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia a partire dal primo gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei beni possono essere inseriti.

Tipo viene comunque erogato per una spesa fino a 96.000, da cui sarà possibile ottenere il rimborso della metà dell’importo complessivamente seso entro il limite massimo indicato poc’anzi.











