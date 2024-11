Sul bonus Natale 2024 figurano sempre più chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, che specifica tutti i requisiti e le caratteristiche da soddisfare se si vuol ottenere il contributo da 100 euro in busta paga (che arriva insieme alla tredicesima mensilità). La prima nota positiva giunge dall’arrivo del bonus direttamente ai precari, i quali credevano di non essere inclusi in Manovra (anche se loro dovranno soddisfare dei requisiti specifici per poterne godere).

Bonus Natale 2024: chi può ottenerlo?

Il bonus Natale 2024 non può essere elargito a chiunque, infatti i requisiti sono molto selettivi e ristrettivi. Occorre soddisfare principalmente due condizioni: la prima reddituale e l’altra familiare.

Il requisito reddituale consiste nell’avere un ISEE massimo di 28mila euro per l’anno fiscale 2024 (il reddito non può prevedere il conteggio della prima abitazione).

L’altra condizione è di tipo familiare, che prevede altre due situazioni da attenzionare:

Nucleo monogenitoriale: un genitore deve avere almeno un figlio a carico. Coniuge e figli a carico: i coniugi devono avere almeno un figlio a carico (indipendentemente dal fatto che sia affidato, adottato o riconosciuto) e non risultare legalmente separati.

Tra i requisiti vige la capienza fiscale. Il contribuente deve accertarsi che l’imposta lorda sui redditi generati da lavoro dipendente sia superiore alle detrazioni fiscali che gli spettano.

Bonus Natale 2024: come richiederlo?

Il bonus Natale 2024 va richiesto dal lavoratore al proprio datore di lavoro. L’interessato deve fornire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegando anche il codice fiscale dei figli a proprio carico (o solo di essi se si è separati) e del coniuge.

Qualora si abbiano più datori di lavoro la richiesta va posta all’ultimo capo in cui si è svolto il lavoro, fornendo però tutte le CU dei lavori precedenti.

Se invece il lavoratore avesse più lavori part-time, sta a lui poter decidere a quale datore fare richiesta.

L’Agenzia delle Entrate non ha mai fornito un modello unico da usare per far domanda, motivo per cui è sufficiente sottoscriverlo di proprio pugno purché il modulo contenga le informazioni sopra descritte.

Il bonus Natale 2024 è elargito dal datore di lavoro

Sarà il datore di lavoro ad erogare il bonus Natale al proprio dipendente (a patto che gli sia stata consegnata la dichiarazione sostitutiva) in busta paga e insieme alla 13esima mensilità.

Successivamente il datore di lavoro potrà recuperare la cifra con un credito d’imposta (purché utilizzi un codice tributo specifico) e direttamente ottenendolo dall’Agenzia delle Entrate.