Bonus prima casa/ C’è tempo fino al 31 dicembre 2024: come ottenerlo (oggi 4 giugno)

Bonus prima casa 2024 per famiglie più numerose e giovani coppie

Il bonus per coprire gran parte delle spese utili all’acquisto sulla prima casa può essere richiesto online direttamente all’interno della piattaforma digitale Consap, dove vengono forniti tutti i dettagli e le istruzioni redatte dall’associazione bancaria italiana insieme alle associazioni a difesa dei consumatori.

All’interno della guida non vengono ancora specificati i requisiti specifici per poter godere di questo bonus, ma tra i soggetti beneficiari della misura figurano sia le giovani coppie (possibilmente gli under 36) e le famiglie più numerose (quei nuclei familiari composti da più componenti).

Per poter ottenere un esito positivo l’Agenzia delle Entrate ha stilato una serie di condizioni da dover soddisfare (oltre a quelle già elencate):

Età inferiore ai 36 anni al rogito;

Non essere titolari di altri immobili destinati all’uso abitativo;

Residenza fissata nel Comune dove ha sede l’immobile;

ISEE non oltre i 40.000 euro annui.

Rispetto al precedente Decreto Sostegni Bis non è stata sancita alcuna proroga e né tanto meno sono stati introdotti nuovi aiuti economici: il bonus prima casa esclude gli immobili che appartengono alla categoria catastale A/1, A/8 e A/9 che si riferiscono rispettivamente agli appartamenti di lusso, ville e palazzi e castelli di pregio storico o artistico.

Le informazioni sono state rilasciate all’interno della guida digitale che è possibile reperire sul sito ufficiale www.abi.it e nel quale vengono indicate le abitazioni non previste nell’aiuto come da decreto del ministero dei lavori pubblici numero 1072 del 1969.

