Bonus psicologo 2022/ Come richiederlo e i requisiti per avere i voucher da 600 euro

Bonus psicologo 2022, “grazie” agli effetti negativi del lockdown

Negli ultimi giorni si è parlato dell’incremento di disturbi dell’alimentazione e disagio con conseguente depressione, incremento di fenomeni di autolesionismo tra i giovani minorenni. Sono gli effetti negativi del lockdown e di un isolamento prolungato che ha finito per corrodere la salute psicofisica di giovani e adulti

La consapevolezza di questa realtà, più volte denunciata dall’Associazione degli psicologi italiani e dagli studenti che sono scesi in piazza anche per chiedere un sostegno all’aiuto psicologico, ha portato il governo a considerare l’importanza di introdurre il bonus psicologo 2020.

Bonus psicologo 2022: requisiti e modi per accedere

febbraio, ma adesso il bonus psicologo 2022 diventato realtà, sebbene con fondi limitatissimi. Il governo ha stanziato 20 milioni di euro, qui soltanto 10 serviranno a rafforzare le strutture sanitarie locali. Gli altri 10 milioni invece serviranno a finanziare i voucher da €600 per richiedente fino ad esaurimento fondi. È bene precisare tuttavia che esistono dei requisiti per potervi accedere, ma il tetto di sbarramento stabilito è levato abbastanza da poter accontentare tutti. E così la prima approvazione all’emendamento è avvenuta lo scorso, ma adesso ildiventato realtà, sebbene con fondi limitatissimi. Il governo ha stanziato 20 milioni di euro, qui soltanto 10 serviranno a rafforzare le strutture sanitarie locali. Gli altri 10 milioni invece serviranno a finanziare i voucher da €600 per richiedente fino ad esaurimento fondi. È bene precisare tuttavia che esistono dei requisiti per potervi accedere, ma il tetto di sbarramento stabilito è levato abbastanza da poter accontentare tutti.

Richiesto infatti un ISEE fino a €50000;

È un’età compresa tra i 18 e i 35 anni;

La prima delle grandi novità è che, essendo il bonus psicologo 2022 volto a rafforzare e migliorare la salute psicofisica dei cittadini, l’erogazione affidata al medico di base.

Bonus psicologo 2022: come si accede

Entro il 26 marzo 2022 sarebbero dovute essere pubblicate le modalità di adesione al bonus psicologo 2020. In un primo momento si pensava che per l’erogazione potesse essere utilizzato un sito apposito come il voucher bici, che destinò 120 milioni di euro agli italiani per l’acquisto di una bici elettrica, ma l’attribuzione dell’erogazione ai medici di base, ha definitivamente semplificato le cose oltre a considerare anche un altro aspetto importante: il monitoraggio degli effetti psicologici del covid sulla popolazione.

Bonus psicologo 2022: la situazione negli ospedali

epicentro dell’istituto superiore di sanità virgole il lockdown ha causato sintomi depressivi nel 14% delle persone. Il 13% degli intervistati ha dichiarato di essersi sentito spesso triste e l’undici per cento ha sperimentato sentimenti di solitudine. Secondo le stime didell’istituto superiore di sanità virgole il lockdown ha causato sintomi depressivi nel 14% delle persone. Il 13% degli intervistati ha dichiarato di essersi sentito spesso triste e l’undici per cento ha sperimentato sentimenti di solitudine.

Si registra inoltre in molti paesi del mondo un incremento dei tentativi di suicidio tra i giovani e minorenni, un aumento di disturbi comportamentali di tipo alimentare, come bulimia e anoressia, che si scontra quotidianamente con l’inefficienza dei posti letto nei reparti psichiatrici in alcune regioni praticamente assenti. Tutto i presidi a disposizione dal servizio sanitario nazionale sono 317, con circa 4045 posti letto. Ma questo, almeno, fino al 2009. I tagli alla sanità, le emergenze, le crisi hanno finito per ridurre drasticamente il numero di posti letto tanto che per un ricovero ci possono volere anni.

Bonus psicologo 2022: è boom di richieste

Sarà questo il motivo per cui il bonus psicologo 2022 è stato così apprezzato? Probabilmente sì, quello che è certo è che le ricerche on-line sono salita del +800% in un mese. Finché quindi fondi non saranno esauriti, le persone che ne beneficeranno dovranno scegliere da sole il professionista più adeguato alla propria situazione.

