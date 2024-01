Bonus psicologo 2024/ Come richiederlo e a quanto ammonta: contributo di massimo 1.500 euro

Lo scorso 10 gennaio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero della Salute del 24 novembre 2023. Tra le misure anche il bonus psicologo: il decreto stabilisce i tempi di presentazione della domanda, l’entità e la validità del contributo del sussidio, richiedibile da chi vuole affrontare un percorso psicologico per affrontare un periodo di ansia, stress o semplicemente per imparare a gestire meglio le proprie emozioni. Si tratta di un beneficio una tantum che spetta a coloro che hanno un reddito Isee valido per l’anno in corso e non superiore a 50mila euro.

Secondo il decreto ministeriale è prevista la suddivisione tra le Regioni di 5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 8 milioni a decorrere dal 2024. Con un emendamento al decreto Anticipi, i fondi destinati al bonus per la cura della salute mentale sono passati da 5 a 10 milioni per l’anno 2023: al momento nessun aumento invece per il 2024 rispetto agli 8 milioni inizialmente previsti. Filippo Sensi (Pd), aveva chiesto di portare il bonus psicologo a 10 milioni anche nel 2024.

Come fare richiesta per il bonus psicologo

Come funziona il bonus psicologo? Chi sta seguendo una terapia psicologica e ha Isee inferiore a 15mila euro potrà contare su un importo massimo di 1.500 euro. Chi invece ha Isee tra 15mila e 30mila euro potrà ricevere un importo massimo di 1.000 euro. I pazienti in terapia con Isee superiore a 30mila ma inferiore a 50mila avranno un beneficio massimo di 500 euro. L’importo massimo per ogni seduta è di 50 euro. L’aiuto si può richiedere per sostenere sedute di psicoterapia, presso specialisti regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti, all’interno dell’albo degli psicologi. Questi devono aver aderito all’iniziativa del bonus psicologo 2024 al CNOP (Consiglio Nazionale degli Ordini degli Psicologi).

La richiesta del bonus psicologo va inoltrata online all’Inps nella sezione chiamata “Contributo sessioni psicoterapia”. La richiesta può essere avanzata utilizzando una serie di documenti come carta d’identità elettronica, SPID o CNS. È possibile inoltre chiamare un apposito call center al numero verde 803.164 ma anche lo 06.164164 per chi telefona da un cellulare. Per poter avanzare la domanda è necessario essere cittadini italiani, residenti in Italia al momento della domanda, e avere un ISEE inferiore a 50mila euro. Non ci sono limiti di età.











