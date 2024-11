Poco più di 24 ore prima che il bonus psicologo studenti fvg 2024 chiuda definitivamente i battenti. Il contributo è Regionale ed è destinato esclusivamente agli studenti che risiedono in Friuli Venezia Giulia. L’ammontare corrisponde a 225€ da poter utilizzare in 5 sedute.

Le sedute di natura psicologica devono essere svolte – chiaramente – da un professionista regolarmente iscritto all’albo degli psicologi e/o di psicoterapia. E visto che questo genere di servizi costano cari (e sono paragonati ad un lusso), la Regione Friuli Venezia Giulia ha deciso spontaneamente di dare il suo contributo.

Bonus Natale 2024/ Aggiunti 100 milioni, nuovi beneficiari: chi sono? (14 novembre)

Bonus psicologo studenti fvg 2024: come fare domanda

Il bonus psicologo studenti fvg 2024 resta attivo fino alle ore 16:00 di giovedì 14 novembre. Dunque rimangono ancora poco più di 24 ore per poter inoltrare la domanda e sperare di ottenere il contributo da 225€ per andare in seduta e ristabilire un proprio benessere mentale.

Superbonus cessione credito/ Bonus bloccato con la sola CILAS: cosa serve? (13 novembre 2024)

Il massimo delle sedute da poter svolgere è pari a 5, ed essere devono essere svolte da un professionista abilitato e accreditato dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Il requisito per poterlo ottenere è prettamente scolastico (oltre che avere la residenza fiscale in Friuli) infatti il potenziale beneficiario deve risultare regolarmente iscritto presso:

Scuole secondarie di 1° e 2° grado, paritarie oppure statali;

Allievi dei percorsi IeFP (formazione e Istruzione professionale).

Studenti che svolgono corsi di formazione per ottenere il titolo di primo ciclo (con iter formativi strutturati ad HOC).

La domanda per il bonus psicologo studenti fvg 2024 va spedita telematicamente e soltanto dopo aver effettuato l’accesso ad Ardis (entro e non oltre le ore 16:00 di giovedì 14 novembre 2024). L’istanza può essere presentata direttamente dal beneficiario (se lo studente fosse maggiorenne), dal genitore (a patto che risulti nello stesso nucleo familiare del figlio) o da chi ne fa le sue veci. L’accesso alla piattaforma è previsto tramite autenticazione digitale (CNS, CIE o SPID) e per chi volesse potrà controllare l’iscrizione degli psicologici presso l’albo pubblico su ARDIS.

Bonus affitto 2025/ Fino a 5.000€ per i lavoratori: chi può ottenerli? (13 novembre)