Bonus revisione auto 2023/ Che cos’è, quanto vale e come fare per richiederlo

Il bonus revisione auto 2023, chiamato anche bonus veicoli sicuri, è stato pensato per ammortizzare l’effetto del rincaro della revisione auto. Richiedendo questo incentivo è quindi possibile abbassare il costo di questa procedura, ma non sarà disponibile per sempre. Vediamo quindi qual è il termine ultimo per richiederlo, quanto vale e che cosa bisogna fare per presentare domanda per ottenerlo.

Il bonus revisione auto è a disposizione degli automobilisti dal 1° novembre 2021, quando il decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile del 24 settembre 2021 ha introdotto questo ammortizzatore per il costo della revisione auto, aumentato di 11,87 euro. L’incentivo si può richiedere tramite una procedura che sarà attiva fino al 31 dicembre 2024, dunque fino al prossimo anno. Questo bonus può essere richiesto soltanto una volta nel corso dello stesso anno, tenendo conto del limite delle risorse stanziate, e ha un valore fisso pari a 9,95 euro. Come fare per sapere se si ha diritto a richiederlo? Il decreto del Ministero indica che il bonus revisione è destinato ai proprietari di veicoli a motore (dunque non solo automobili ma anche per esempio le moto) che hanno sostenuto le operazioni di revisione presso officine e centri autorizzati.

Bonus revisione auto 2023, come fare domanda e quali documenti servono

Bonus revisione auto 2023, ora che conosciamo l’importo e i beneficiari di questo incentivo, vediamo qual è la procedura corretta per richiederlo e quali sono i dettagli necessari per potere vedere accettata la propria domanda. Il Ministero ha disposto una piattaforma apposita dove i proprietari di veicoli a motore possono presentare richiesta per il bonus auto: le domande vanno dunque inoltrate online sulla piattaforma istituzionale dedicata. Per poter accedere, è obbligatorio essere in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) oppure CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Una volta autenticati sulla piattaforma istituzionale, per avere diritto a ricevere il bonus auto occorre fornire alcune informazioni. In particolare, occorre indicare nome, cognome e codice fiscale del soggetto intestatario del veicolo, che dovrà essere lo stesso a richiedere il bonus). Tra i dati indispensabili ricordiamo anche la targa del veicolo da sottoporre alla revisione, la data in cui verrà eseguita la revisione, il codice IBAN su cui si intende ricevere l’accredito dell’incentivo, il proprio indirizzo email per eventuali comunicazioni relative all’erogazione del rimborso. Il bonus auto si può richiedere soltanto dopo che è stata effettuata la revisione presso officine e centri autorizzati.











