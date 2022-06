Bonus rottamazione TV/ Scadenza 30 giugno perché approfittarne proprio adesso?

Come si sa è ancora possibile utilizzare il bonus rottamazione TV per acquistare un nuovo apparecchio compatibile con i nuovi standard. La prima fase di incentivi per l’acquisto di nuovi televisori si concluderà il 30 giugno 2022.

Bonus rottamazione TV: perché approfittarne adesso

Per chi non lo avesse ancora fatto è importantissimo aderire alla nuova campagna di incentivi per l’acquisto di nuovi televisori. È importantissimo farlo adesso poiché la riorganizzazione dei canali del digitale terrestre non è ancora terminata. Ad esempio in Campania e nel Lazio subiranno delle modifiche proprio entro il 28 di questo mese.

Infatti il percorso di digitalizzazione sta seguendo delle tappe e non è ancora stato ultimato perché giungerà ad una organizzazione definitiva entro il 2023.

Le ultime due regioni che avranno modo di sperimentare il cambio di frequenza saranno la Campania e il Lazio. Tuttavia questo percorso di digitalizzazione costringe le famiglie all’acquisto di un nuovo televisore che può costare da 300 euro in su, oppure può essere acquistato attraverso i tre bonus che sono stati messi in campo dal ministero dello sviluppo economico in favore delle famiglie in difficoltà. I tre bonus sono denominati i bonus TV e decoder, bonus rottamazione TV e poi il bonus decoder gratis per anziani.

Bonus rottamazione TV: come usufruirne

Il bonus rottamazione tv può essere richiesto entro specifiche soglie dell’ ISEE e consente di ottenere il 20% di sconto fino ad un massimo di 100 euro e quindi è valido per l’acquisto di nuovi televisori. questi ultimi potranno costare anche più di 500 euro ma, in questo caso, sarà rimborsato sempre e soltanto €100. Le famiglie però potranno usufruire di questa opportunità per rinnovare il proprio televisore e magari poter considerare di prenderne uno di fascia più alta.

Per rottamare il vecchio televisore si potrà procedere alla rottamazione anche attraverso il rivenditore designato per l’acquisto del nuovo oppure si potrà scegliere di recarsi ad un centro di raccolta comunale per le apparecchiature elettriche ed elettroniche denominato centro di raccolta Raee.

È fondamentale a tal proposito scaricare e compilare il modulo di autodichiarazione dove poter inserire pochi dati tra cui:

Nome;

cognome;

codice fiscale;

marca e modello del vecchio televisore;

riferimento del rivenditore dove si acquistato il nuovo.

