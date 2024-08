Il bonus sponsorizzazioni sportive 2024 è in scadenza. Il tempo per richiedere il 50% del credito di imposta rispetto a quanto sostenuto sta per terminare. Restano appena due giorni (sabato 10 agosto) per poter inviare la domanda e ottenere l’agevolazione.

Il credito di imposta (anche noto come tax credit) può esser richiesto – a detta del Governo – entro le ore 23:59 di sabato 10 agosto 2024. I tempi sono stretti e dunque bisogna muoversi. Ricordiamo che valgono soltanto le operazioni relative all’anno 2023 (dal 1° gennaio al 31 marzo 2023).

Bonus sponsorizzazioni sportive 2024: come funziona?

Il bonus per le sponsorizzazioni sportive riguarda gli enti non commerciali, le aziende e i lavoratori autonomi che nel 2023 hanno investito soldi su campagne pubblicitarie ingaggiate a associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche, purché risultino regolarmente iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Gli interessati possono inviare domanda online a patto che soddisfano tali requisiti:

Attività ammesse ai Giochi paralimpici e Olimpici;

Discipline sportive e giovanili;

Ricavi (al 2019 e in Italia) per minimo 150.000€ e non oltre i 15 milioni di euro;

Aver speso almeno 10.000€in campagne pubblicitarie.

Guida alla domanda online

La prima operazione da eseguire è creare un profilo adeguato ( e sulla piattaforma sopra citata). Ad ogni account viene assegnato un CF/PI del richiedente (unico). Dunque per più richiedenti è necessario registrare più profili.

Una volta atterrati al form di registrazione occorre inserire i seguenti dati:

Denominazione dell’impresa/ente o professionista del richiedente; Una tradizionale email (non PEC) sulla quale il sistema invierà le dovute comunicazioni; Una password con indicazioni specifiche da rispettare.

Dopo aver effettuato l’accesso alla piattaforma per poter godere e ottenere il bonus per le sponsorizzazioni sportive 2024 è necessario presentare una domanda per ciascuna fattura sia emessa che pagata.

Dunque per ogni fattura va presentata una singola domanda. Sempre nell’area riservata del portale Sportgov è possibile monitorare lo stato d’avanzamento della richiesta (consultando l’eventuale accettazione o rifiuto della stessa).