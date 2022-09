BONUS TRASPORTI 2022, CLICK DAY 1 SETTEMBRE/ Come richiederlo: oggi via alle domande

Il grande giorno del Bonus Trasporti 2022 è arrivato: oggi, giovedì 1° settembre 2022, scatta il click day. L’iniziativa, inserita nel Decreto Aiuti, avrà ufficialmente il via alle ore 08:00. Bisogna farsi trovare pronti, quindi, per ottenere il proprio bonus prima che l’intero plafond vada esaurito. A tal proposito, ricordiamo che i beneficiari del bonus statale legato ai trasporti pubblici (per l’acquisto di un abbonamento annuale o mensile per i mezzi pubblici) sono le persone che hanno un reddito complessivo 2021 inferiore a 35mila euro. In fase di compilazione, viene richiesta l’autocertificazione tramite la spunta di una casella apposita. La richiesta può essere inoltrata tanto per sé, quanto per un minorenne a proprio carico, sempre tramite il sito predisposto ad hoc dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (bonustrasporti.lavoro.gov.it).

Incentivi auto/ Chi può richiederli e quali sono i requisiti per ottenerli

Il rischio è che il forte afflusso di molti utenti possa sovraffollare i server e complicare le operazioni degli utenti. Ma dopo le esperienze del passato, il Bonus Trasporti 2022 è un’occasione per dimostrare che i click day hanno senso di esistere senza che i cittadini abbiano a che fare con disservizi. Basti pensare che all’orizzonte c’è il click day per il Bonus 200 euro per i liberi professionisti. Per richiedere il Bonus Trasporti nel click day bisogna essere in possesso di SPID o di carta di identità elettronica (CIE). Non sono previste altre modalità di accesso. Poi bisogna acquistare l’abbonamento fisicamente in biglietteria, mostrando al momento dell’acquisto il codice ricevuto telematicamente con il click day.

Bonus Trasporti 2022, Faq più comuni/ Dubbi su come funziona: tutti i chiarimenti

CLICK DAY BONUS TRASPORTI 2022: IMPORTO E COME USARLO

Il valore del Bonus Trasporti 2022, incentivo pensato per incentivare la mobilità sostenibile e aiutare concretamente lavoratori e studenti, non può superare l’importo di 60 euro e viene determinato da quello dell’abbonamento annuale o mensile che si vuole acquistare. Come evidenziato dal Ministero, il buono ottenuto è valido per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il Bonus Trasporti 2022, che non è cedibile a terzi, non incide nel calcolo dell’Isee. Quando si compila la domanda (a tal proposito ricordiamo che l’accesso oggi 1° settembre 2022 è regolamentato da un sistema di coda automatico), il richiedente deve indicare il Gestore del servizio di trasporto presso cui acquisterà l’abbonamento.

Bonus 10mila euro ai giovani/ Cos'è, come funziona e usare la "dote" proposta dal Pd

Inoltre, si precisa che il Bonus Trasporti 2022 va usato acquistando l’abbonamento entro il mese solare di emissione. Quindi, la sua validità può cominciare anche in un altro periodo. Nominativo, il buono può essere usato solo per l’acquisto di un abbonamento annuale o mensile durante il mese in corso. Le erogazioni, per le quali il governo aveva stanziato 79 milioni di euro poi elevati a 180, seguono l’ordine di arrivo delle domande.











© RIPRODUZIONE RISERVATA