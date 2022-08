Bonus trasporti 2022, click day 1 settembre/ Chi può richiederlo e come funziona

Click day in programma il prossimo 1 settembre per chiedere il bonus trasporti 2022. Sarà possibile inoltrare la domanda a partire dalle ore 8.00 attraverso l’apposito sito del ministero del Lavoro. L’agevolazione è prevista per acquistare un abbonamento annuale o mensile al trasporto pubblico, ma anche un incentivo a prediligere una mobilità sostenibile e un aiuto concreto per lavoratori e studenti.

Caro carburante/ Per i disabili c'è lo sconto del 10%, ma solo in alcune stazioni

Chi può chiedere il bonus trasporti 2022? Le norme prevedono che l’incentivo è riconosciuto alle persone fisiche che, nell’anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000,00 euro. Come sottolineato dal sito del ministero, il buono si può chiedere per sé stessi o per un beneficiario minorenne a carico. Il richiedente accede con SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE) e indica il codice fiscale del beneficiario, ad esempio il genitore può richiedere il bonus per il figlio minorenne.

Bonus trasporti/ E' possibile comprare un abbonamento in prima classe?

BONUS TRASPORTI 2022: COME CHIEDERLO

Chiedere il bonus trasporti 2022 è facilissimo. E’ possibile inoltrare la richiesta sulla piattaforma web, disponibile all’indirizzo bonustrasporti.lavoro.gov.it. Per accedere è necessario essere muniti dell’identità digitale SPID o della CIE. Il valore dell’incentivo non può superare l’importo di 60 euro e verrà determinato dall’importo dell’abbonamento annuale o mensile che si intende acquistare. Il ministero sottolinea che “Il buono è valido per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o ancora per i servizi di trasporto ferroviario nazionale”. Ricordiamo inoltre che il bonus non è cedibile e non incide nel calcolo dell’ISEE. Per quanto riguarda la compilazione della domanda, è previsto che il richiedente segnali il Gestore del servizio di trasporto presso il quale acquisterà l’abbonamento annuale o mensile. Questa scelta sarà vincolante.

LEGGI ANCHE:

Bonus 150 euro per le famiglie/ Solo in caso di adozione di un animale domestico

© RIPRODUZIONE RISERVATA