Bonus Trasporti 2023, venerdì 1 dicembre nuovo click day/ Chi può richiederlo e come fare domanda

Torna il Bonus Trasporti 2023 con un nuovo click day. Dalle ore 8:00 di domani, venerdì 1 dicembre, riaprirà la piattaforma preposta del ministero del lavoro, che permetterà di ottenere 60 euro per l’acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico che sia locale, regionale o nazionale. Chi può richiederlo? Il requisito stabilito, così come già avvenuto in passato, è il reddito massimo di 20 mila euro annui, di conseguenza chi sfora questa categoria non potrà godere dell’agevolazione.

Non si tratta di nuove risorse introdotte dallo Stato ma semplicemente di quelle avanzate a novembre, e che il governo ha appunto deciso di rimettere in circolo nella speranza che questa volta vadano esaurite. Il bonus trasporti 2023 consiste in un voucher da 60 euro che permette di acquistare abbonamenti mensili, anche per più mesi, o eventualmente annuali. Quella di domani, 1 dicembre 2023, sarà l’ultima possibilità per poter sfruttare l’agevolazione di quest’anno, salvo clamorose sorprese che però non dovrebbero arrivare tenendo conto che alla fine dell’anno manca appunto solo un mese. Come sempre bisognerà essere veloci, magari armandosi di più dispositivi, uno smartphone e un computer assieme, di modo da avere maggiori possibilità di poter richiedere il bonus sulla piattaforma dedicata.

BONUS TRASPORTI 2023, 1 DICEMBRE NUOVO CLICK DAY: SERVE SPID O CIE

L’agevolazione da 60 euro è stata introdotta con il decreto Aiuti del 2022 dal ministero delle Infrastrutture, ed è uno sconto immediato sull’acquisto di abbonamenti per treni, tram e bus, un piccolo aiuto destinato in particolare a studenti e lavoratori pendolari che utilizzano regolarmente i mezzi di trasporti per recarsi a scuola o sul luogo di lavoro. I fondi totali a disposizione sono stati 112 milioni di euro, compresi i 35 aggiunti lo scorso mese.

Come detto sopra quest’anno la soglia del reddito è di 20mila euro annui, più bassa rispetto a quella del 2022 che invece era pari a 35mila euro e che garantiva quindi una platea più ampia. Una volta che si riuscirà ad ottenere il bonus andrà speso entro il 31 dicembre. Chi vuole accedere alla piattaforma deve avere lo Spid o la Carta di identità elettronica, il bonus è nominale e non cedibile a terzi.

