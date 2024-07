Il weekend che inizia oggi, 26 luglio, e che si conclude con domenica 28 luglio, sarà particolarmente critico per le autostrade, visto il traffico previsto per le vacanze estive. Dopo un primissimo mini esodo estivo della scorsa settimana, la polizia di stato ha colorato di giallo e di rosso la 48 ore in arrivo, chiaro indizio di come il fine settimana in entrata potrebbe prevedere code e incolonnamenti sulle principali strade e autostrade d’Italia.

Secondo quanto precisa SkyTg24 attraverso il proprio sito web, la giornata di sabato inizierà con un bollino rosso al mattino, per poi divenire giallo al pomeriggio e sera, mentre il 28 luglio sarà il giorno più critico, visto che il bollino sarà rosso per tutte le 24 ore, tenendo conto che in serata si verificheranno anche i primi rientri o comunque coloro che avranno fatto solo un weekend al mare. Chi volesse quindi mettersi in viaggio nelle prossime ore, dovrà mettere in preventivo un traffico molto intenso sulle autostrade italiane, a cominciare da quelle che raggiungono i luoghi di villeggiatura come Emilia Romagna, Liguria, Veneto, ma anche Toscana, Marche, Puglia e via discorrendo.

TRAFFICO AUTOSTRADE WEEKEND 26-28 LUGLIO 2024: CIRCOLAZIONE IN AUMENTO GIA’ DA OGGI

Già dalla giornata di oggi, venerdì 26 luglio, sono previsti degli spostamenti, a cominciare dal pomeriggio/sera, per cui la polizia di stato ha emesso un bollino di colore giallo. Le direttive più critiche saranno quelle in uscita dalle grandi città del nord e del centro, a cominciare dall’A1 Milano-Napoli, arrivando fino all’A14 Bologna-Taranto, nei classici snodi di Bologna, Parma e poi nelle Marche, quando l’autostrada si stringe.

Attenzione anche alla Caserta-Salerno, l’A30, altra strada ad alto scorrimento che sarà particolarmente trafficata. Dal pomeriggio di oggi, precisamente dalle ore 16 alle 22, scatterà anche il divieto dei mezzi pesanti, di conseguenza la circolazione delle auto aumenterà, così come domani mattina, sabato 27 luglio, quando è previsto appunto il bollino rosso dalle ore 8:00 alle 16:00, che diventerà poi giallo per il resto della giornata.

TRAFFICO AUTOSTRADE WEEKEND 26-28 LUGLIO 2024: OCCHIO ANCHE AL CALDO

Ma come detto sopra, il giorno più complicato per il traffico nelle autostrade sarà domenica, 28 luglio, con un doppio bollino rosso, sia verso il mare quanto verso le città, di conseguenza è previsto il primo grande esodo della stagione estiva 2024. A complicare il tutto sarà il forte caldo che si intensificherà proprio dal weekend, portando le temperature vicino se non superiori ai 40 gradi, in particolare da domenica, e che renderà quindi difficoltoso un eventuale tragitto in coda.

E’ consigliato portarsi dell’acqua, di modo da evitare colpi di sole, soprattutto per bambini e anziani, e nel contempo, anche della frutta, che contiene zuccheri e acqua e che garantisce i nutrienti giusti in caso di caldo torrido. Ricordiamo infine che il prossimo weekend da bollino rosso sarà quello del 3 agosto, e poi del 10, due fine settimana durante i quali si metteranno in mono ben 28 milioni di italiani.