Valle d’Aosta Gratis o sconti tra il 50% e il 60% Viaggi gratuiti per i cittadini con disabilità e over 65 con ISEE inferiore a 20.000€. Sconto per chi ha un ISEE tra 20.001€ e 26.000€.

Piemonte Rimborso di 100€ per gli abbonamenti comprati dal periodo di maggio 2024 e per viaggiare su tram, bus e arrivare al Lago Maggiore Per i titolari di mezzi diesel Euro 3, 4 e 5.

Lombardia Abbonamenti a 22€ al mese e gratis fino a 50€ annui Riduzione per i giovani under 30 con ISEE massimo di 28.000€ e gratuità per i disoccupati con ISEE inferiore a 6.000€.

Campania e Puglia Abbonamenti gratis in Campania per la tratta casa – scuola e in Puglia sconti in base alla provincia di residenza In Campania per i viaggiatori tra gli 11 e i 26 anni con ISEE complessivo di 35.000€. In Puglia varia in base alla provincia.