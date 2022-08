Bonus trasporti/ E’ possibile comprare un abbonamento in prima classe?

Abbiamo già parlato del bonus trasporti che consente di acquistare abbonamenti del trasporto pubblico locale e metropolitana, mai possibile ottenere un bonus trasporti per poter acquistare un abbonamento in prima classe? Anzitutto va precisato che il trasporto pubblico locale spesso non è provvisto nemmeno di prima classe ma quello regionale è interregionale in determinati treni a volte lo è. Quindi la prima classe si può ritrovare nei servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Bonus trasporti: che cos’è

Il bonus trasporti consiste in uno sconto del 100% fino ad un massimo di 60 euro sul prezzo di acquisto di un abbonamento Ma entro la fine dell’anno 2022. Naturalmente il decreto aiuti fissa questa agevolazione soltanto per coloro che hanno un reddito inferiore a 35 mila euro l’anno. il bonus non è stato ancora erogato, ma è presente la piattaforma in cui è possibile richiederlo nel limite delle risorse stanziate.

Con i rincarid ella benzina, del carburante e del gas, questo contributo serve ad incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici al netto dei rincari che naturalmente verranno applicati anche sul trasporto pubblico.

Bonus trasporti: è possibile usarlo per gli abbonamenti business?

È possibile quindi sfruttare questa agevolazione di 60 euro per l’acquisto di un pacchetto business o prima classe nei treni che consentono di effettuare questo abbonamento? Naturalmente esistono alcuni treni che aderiscono al trasporto pubblico locale e che sono provvisti di questa categoria, però il decreto chiarisce che sono esclusi i servizi di prima classe, executive, business, Club executive, salotto, premium, working area e business salottino.

Quindi non è possibile utilizzare questo denaro per l’acquisto di questi abbonamenti che sono considerati di lusso punto per poter comunque accedere al bonus è possibile collegarsi al sito www.bonus trasporti. Lavoro.com.it tramite le proprie credenziali Spid,Cie e Cms e generare un vaucher che dovrà essere consegnato al gestore del trasporto pubblico che lo dovrà accettare come mezzo di pagamento parziale o totale.

