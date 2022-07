Bonus trasporti/ Richiesta da settembre: Orlando presenta i benefici della misura

È tutto pronto per l’erogazione del bonus trasporti 2022 che consente di ottenere uno sconto di 60 euro sugli abbonamenti di trasporto locale. La domanda potrà essere effettuata direttamente sul sito del Ministero del Lavoro attraverso gli accessi consentiti con l’utilizzo di identità telematiche spid o cie.

Bonus trasporti 2022: tutto pronto per le richieste

Il ministro del lavoro Andrea Orlando ha presentato proprio ieri il bonus trasporti 2022 durante la conferenza stampa del 28 luglio 2022. La domanda potrà essere inoltrata a partire da settembre 2022 direttamente sul portale www bonustrasporti.lavoro.gov.it.

Si tratta del sito riconducibile al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali a cui è possibile accedere con spid o cie esattamente come su tutti gli altri siti della pubblica amministrazione. Una volta fatto l’accesso sarà possibile dimenticare il rapporto del buono richiesto a fronte della stessa, il gestore del servizio di trasporto pubblico locale e sarà possibile anche inserire le informazioni relative al reddito che, per poter utilizzare il bonus, deve essere inferiore a 35.000 euro l’anno.

Bonus trasporti 2022: Orlando presenta i benefici della misura

Il bonus trasporti potrà essere utilizzato da studenti lavoratori e da tutti coloro che utilizzano i trasporti pubblici ma hanno un reddito inferiore a 35.000. tuttavia non potrà essere rimborsato l’abbonamento a classi executive, business, Club executive, salotto, premium, working area e business salottino.

Orlando vorrebbe rendere il bonus trasporti 2022 strutturale ed infatti a tal proposito ha dichiarato che il ministero lavora “con le società di trasporto pubblico e con le rappresentanze per una buona riuscita dell’iniziativa. Credo che se il meccanismo funzionerà, ci saranno le condizioni per avere un’evoluzione strutturale di questa misura. Nel decreto aiuti era previsto il fondo necessario virgole abbiamo attivato procedure e meccanismi per spendere queste risorse. La misura a una doppia valenza: il sostegno al reddito, in particolar modo dei lavoratori, studenti e che è in difficoltà a causa dell’inflazione come incentivo all’utilizzo del trasporto pubblico, che è un obiettivo che corrisponde all’affermazione di un principio di sostenibilità.“

