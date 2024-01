Riforma pensioni 2024/ Orlando: su Opzione donna il peggioramento più significativo

LE PAROLE DI ORLANDO

L’ex ministro del Lavoro Andrea Orlando, come riporta Adnkronos, sui suoi canali social ricorda che “Salvini ha fatto una campagna elettorale promettendo l’abolizione della legge Fornero, cioè, se non abbiamo capito male, un miglioramento a favore di chi vuole andare in pensione prima. Purtroppo è avvenuto esattamente il contrario. Già dalla prima legge di bilancio le norme che riguardavano questo argomento andavano nella direzione di un aggravamento delle ipotesi di uscita dal lavoro. Con la nuova legge di bilancio si prosegue in questa direzione”. Il deputato del Partito democratico aggiunge che “il peggioramento più significativo riguarda Opzione Donna che, come sapete, è lo strumento attraverso il quale una serie di donne in condizioni di difficoltà lavorative possono accedere alla pensione anticipata. Lo scorso anno già si era distinto tra donne che avevano figli e donne che non avevano figli, quest’anno per tutte, mantenendo quei requisiti preclusivi, c’è uno spostamento di un anno, una posticipazione di un anno rispetto ai requisiti dello scorso anno”.

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI BAGNAI

Parlando di riforma delle pensioni, secondo Alberto Bagnai, “oltre all’inverno demografico bisogna tenere conto dell’inverno macroeconomico causato dalle politiche di austerità”. Il Senatore della Lega e Presidente della Commissione di controllo sull’attività degli Enti Gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, come riporta iltabloid.it, ha aggiunto che “ci dobbiamo cioè porre seriamente il problema di quanto la sostenibilità della finanza pubblica, e in particolare del sistema previdenziale pubblico, sia stata compromessa esattamente da quegli interventi che si proponevano di tutelarla, di quanto l’adeguatezza delle pensioni future sia stata minata da interventi posti in essere in nome delle generazioni future, interventi che oggi vengono generalmente ritenuti errati”.

LE PAROLE DI CATTANEO

Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia, come riporta Ansa, ha invece evidenziato che “quando parliamo di pensioni di fatto abbracciamo un argomento che sta nel cuore del bilancio e quindi delle scelte politiche che facciamo. Un tema che mi sta a cuore riguarda le pensioni che percepiranno i giovani di oggi. Il mondo del lavoro è cambiato, coi contratti a singhiozzo, con il precariato e una fetta di popolazione si avvicinerà alla pensione nella migliore delle ipotesi con molta confusione. Nel peggiore dei casi, se non interveniamo, rischieremo dei buchi e fasce di popolazione in difficoltà. Con questo Governo e questa maggioranza di Centrodestra, al contrario dei Governi precedenti, affronteremo il tema come priorità e metteremo in campo soluzioni efficaci”.

