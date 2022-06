Bonus vacanze 2022/ Come viaggiare spendendo il meno possibile

L’estate 2022 sarà un’estate particolare sia perché è caratterizzata dal conflitto in Ucraina, che ha reso i biglietti aerei e di trasporto pubblico molto più cari a causa del caro carburante e sia perché l’estate 2022 sarà sicuramente la più calda di sempre. L’obiettivo dunque quello di viaggiare verso mete in grado di donarci benessere e tranquillità, ma per farlo occorre del denaro e quindi non ci sarebbe niente di meglio che sfruttare i bonus statali per cercare di non spendere nulla o quantomeno il meno possibile.

Bonus vacanze 2022: da InpsIeme a Visit Lazio

In Italia esistono tre bonus vacanze 2022 oltre ai già citati sconti per disabili, offerti da enti pubblici oppure da aziende private a servizio pubblico come trenitalia.it questi tre bonus vacanze 2022 sono sicuramente molto diversi dai 500 euro erogati dal governo lo scorso anno e sono accessibili a tutti, quindi non presentano alcun tipo di requisito di indice ISEE minimo.

Per prenotare viaggi in Italia e all’estero dunque è possibile richiedere la Carta giovani Nazionale direttamente dall’appIO.

Esiste un bonus vacanze di cui abbiamo già fatto menzione ed è relativo ad una domanda ormai già scaduta, il bonus vacanze 2022 InpsIeme, questo è rivolto ai figli degli insegnanti, di dipendenti pubblici che vogliono fare un viaggio all’estero per formazione personale. Esiste tuttavia anche il bonus InpsIeme pensionati. Poi abbiamo il secondo bonus messo appunto dalla regione Lazio che valido fino al mese di novembre. Il bonus è una sorta di premio conferito a chi soggiorna nella regione Lazio per almeno 2 giorni così da poter ottenere una terza notte gratuita.

Le notti devono essere prenotate attraverso il sito Visit Lazio che offre oltre 300 possibilità di soggiorno entro il 30 novembre.

Bonus vacanze 2022: sconti per titolari Carta giovani nazionale

Il terzo ed ultimo bonus vacanze 2022 è quello relativo ai titolari di Carta giovani Nazionale che è possibile scaricare attraverso l’AppIO.

Questa carta consente di accedere ad uno sconto in Italia e all’estero dal 15 al 30% sull’acquisto di biglietti e prenotazioni di viaggio effettuato con navi, aerei, treni oppure vacanze in crociera. Prenotando Inoltre attraverso il sito di Federalberghi oppure attraverso la piattaforma di booking, potrà essere possibile risparmiare il 5% relativamente ai costi del soggiorno.

È possibile anche ottenere uno sconto del 10% per le prenotazioni di una crociera.











