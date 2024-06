Bonus vacanze 2024/ Fino a 500€ da spendere nelle strutture ricettive (ultime notizie oggi 13 giugno 2024)

Bonus vacanze 2024: quali sono le condizioni per richiederlo?

L’estate è alle porte e chi di noi non vorrebbe trascorrerla in giro per il mondo? Purtroppo non tutti hanno l’occasione di poterselo permettere ma grazie agli enti statali quali INPS e ADE, è possibile ottenere il bonus vacanze 2024.

L’incentivo prevede sconti e detrazioni Irpef fino a 500 euro a famiglie (per nuclei con almeno tre componenti).

Importo Numero componenti 500€ Per famiglie con almeno 3 componenti 300€ Per famiglie di 2 persone 150€ Per single

Sito INPS

La prima soluzione per poter inviare la domanda per il bonus è tramite il sito ufficiale INPS: occorre autenticarsi digitalmente (tramite CIE o SPID) e compilare la domanda telematica insieme alle istruzioni che verranno fornite.

Dall’Agenzia delle Entrate

Così come la procedura descritta qui sopra, anche per il sito dell’Agenzia delle Entrate l’iter non cambia: accesso tramite CIE o SPID e modulo compilabile direttamente online.

Applicazione IO

Dall’applicazione IO – compatibile sia con Android che iOS – è possibile inviare la domanda per il bonus vacanze 2024 accedendo alla sezione “Pagamenti“, una volta effettuato l’accesso è sufficiente seguire la procedura indicata all’utente.

La penisola italiana gode di un patrimonio culturale da far invidia al mondo intero: con questa mossa gli enti statali hanno garantito una ripartenza a favore sia degli italiani stessi ma soprattutto delle strutture ricettive che saranno maggiormente riempite (e non soltanto dagli stranieri).

