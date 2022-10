Bonus vacanze/ Anche in autunno è possibile avere fino a 750 euro?

Adesso che è autunno e non è più tempo di vacanze, in molti non si aspettano che alcune regioni hanno avuto l’idea di prorogare il bonus vacanze. Eppure, in un momento di grande crisi economica, avere un sostegno per uscire fuori dalla routine quotidiana può essere un modo per placare lo stress. Così alcune regioni hanno deciso di adottare una misura che per l’anno 2022 era stata utilizzata dalla regione Lazio.

Vediamo insieme di cosa si tratta.

Bonus vacanze: è possibile averlo anche d’autunno?

Dopo il bonus vacanze Lazio, del Piemonte e della Friuli Venezia Giulia, anche una regione del Sud ha istituito il bonus vacanze per tutti i turisti che vogliono visitare le bellezze naturalistiche e artistiche della Regione:

parliamo dell’Abruzzo che consente di ottenere un bonus di 750 euro per un minimo di 3 pernottamenti.

Naturalmente ogni pernottamento dovrà essere di almeno tre notti consecutive altrimenti il bonus non può essere riscosso.

Il bonus si può richiedere anche se si pernotta in un gruppo di più di due persone e infatti se 25 persone pernottassero tutte insieme in una notte a loro spetterebbe il bonus di 30 a persona per un complessivo di 750. Il bonus sarà prorogato per tutto il 2023.

Bonus vacanze: un’agevolazione per visite in comitiva

E quindi chiaro che è necessario pernottare attraverso un gruppo di persone, agenzie di viaggi oppure tour operator così da ottenere questo contributo infatti i 30 euro a persona vengono rimborsati soltanto nel caso si scelga un pacchetto di tre notti.

Tutti coloro che però vogliono trasferirsi in Abruzzo e attivo anche un bonus di 2500 euro per acquistare una casa e trasferire la prossima la propria residenza presso uno degli oltre 173 comuni montani della Regione.

L’Abruzzo infatti è una regione con bassissima densità demografica e con moltissimi bordi montuosi che necessitano di essere ripopolati e per questo motivo, si è deciso di optare per la soluzione del bonus anziché concedere case a 1 euro come è stato fatto altrove.











