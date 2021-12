Boomdabash, significato del nome del gruppo/ Cresce l’attesa del debutto a Sanremo 2022

I Boomdabash parte degli ospiti speciali e tanto attesi della serata del Capodanno 2022. Il gruppo si esibirà insieme ad altri importanti nomi di artisti italiani a partire dalle ore 21 su Canale 5 per festeggiare insieme al pubblico italiano l’inizio del nuovo anno e per portare un po’ di allegria e spensieratezza nelle case degli italiani, al momento abbattuti e sconfortati dall’aumento dei casi di contagio di Covid-19, nel pieno di questa pandemia globale. Serve, per questo motivo, un po’ di distrazione dalla situazione che circonda il paese per passare almeno una serata di sano divertimento e allegria.

Il nome del gruppo deriva da “boom da bash” che significherebbe letteralmente “esplodi il colpo“, e già dal nome è evidente la loro energia e potenza musicale che travolge tutti i palchi e coinvolge il pubblico nel loro entusiasmo. Di recente è stato, inoltre, annunciato dal gruppo pugliese che farà parte dei partecipanti del prossimo festival di Sanremo che si terrà nel mese di febbraio 2022. Da poco hanno calcato il palco in televisione della semifinale di “All together now”, portando divertimento e grande euforia nel pubblico, che ha apprezzato moltissimo la loro esibizione, alzandosi in piedi e tenendo il ritmo della canzone da loro portata.

Cinque album per i Boomdabash

Il gruppo pugliese ha finora realizzato cinque album in studio, una raccolta nel 2020 e numerosi singoli. Hanno creato hit estive e portato leggerezza attraverso le loro canzoni sempre movimentate e allegre, in modo da far ballare soprattutto il pubblico più giovane, creando spensieratezza e divertimento. Ultimamente, nel 2021, il gruppo ha prodotto e pubblicato due nuovi singoli, “Mohicani” e “Fantastica” realizzati in collaborazione rispettivamente con Baby K e Rocco Hunt. Lo scorso anno, invece, insieme ad Alessandra Amoroso hanno creato il brano “Karaoke” che ha infiammato le spiagge italiane durante l’estate. Aspetteremo, quindi, la notte del 31 dicembre, a partire dalle ore 21 su Canale 5, per ascoltare quali singoli decideranno di proporre al pubblico da casa e al pubblico presente al concerto, per cantare insieme a loro i loro brani travolgenti.

E attendiamo, inoltre, con ansia, come anticipato nei paragrafi precedenti, il loro arrivo a Sanremo 2022 per capire quale inedito vorranno proporre quest’anno per conquistare il pubblico e il televoto degli italiani. Siamo, però, certi che sapranno farci divertire e cantare con leggerezza e spensieratezza come sono sempre riusciti a fare.



