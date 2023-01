Boomerissima/ Diretta e ospiti 4a puntata: Boomdabash ed Eiffel 65

Anticipazioni Boomerissima, la quarta puntata del 31 gennaio 2023

Questa sera, martedì 31 gennaio, alle 21.20 su Rai 2 va in onda il quarto appuntamento con “Boomerissima” il programma condotto da Alessia Marcuzzi che mette a confronto la generazione dei boomers con quella dei millennials. La prime due puntate sono state vinte dalla squadra dei boomers, mentre la terza ha visto trionfare i millennials.

Anche questa sera sarà un vero e proprio viaggio nel tempo, in un mix tra varietà e game show, che riporterà il pubblico a rivivere alcuni dei momenti più iconici degli anni ’80, ’90 e 2000. Gli ospiti della quarta puntata di “Boomerissima” sono: Arisa, i Boomdabash, Eiffel 65, Nino Frassica, Flavio Insinna e Alberto Matano.

Ospiti e squadre di Boomerissima

Nella quarta puntata di “Boomerissima” la squadra dei boomer è formata da: Paola Barale, Riccardo Rossi, Alessandro Tersigni e Adriana Volpe. Mentre i millenials sono rappresentati da Emanuel Caserio, Paola Di Benedetto, Alessandro Egger e Soleil Sorge. Come sempre i concorrenti verranno coinvolti da Alessia Marcuzzi in qualche viaggio nel tempo. Nelle sue storie di Instagram, la conduttrice ha mostrato il backstage con Alessandro Egger che molto probabilmente balleranno insieme sulle note di “Barbie girl” degli Aqua. Poi vedremo Adriana Volpe, Paola Di Benedetto e Soleil Sorge nei panni delle Charlie’s Angels. Ma non è tutto: Paola Barale e Alessia Marcuzzi metteranno in scena la celebre scena dello spogliarello di “9 settimana e 1/2”, con Kim Basinger e Mickey Rourke, sulle note di “You Can Leave Your Hat On” di Joe Cocker.

Come vedere Boomerissima

Tante le sfide che vedranno protagoniste le due squadre: Super Hit, Evolution of Dance, Che anno è, Tutti cantano Sanremo, Sei un mito, Sfida la moda e L’arringa finale. Anche in questa puntata di “Boomerissima” le due squadre dovranno convincere, tra una sfida e l’altra, il pubblico presente in sala, che la propria epoca sia la migliore di sempre. Chi riuscirà a superare in modo brillante tutte le prove e a convincere il pubblico votante con l’arringa finale? La quarta puntata di “Boomerissima” va in onda su Rai 2 martedì 31 gennaio 2023 a partire dalle 21.20. Il programma è inoltre visibile, on demand e in live streaming, sulla piattaforma RaiPlay. La quinta puntata, invece, non andrà in onda settimana prossima, ma al termine di Sanremo 2023, martedì 14 febbraio.











