Boosta, ex fidanzate: da Fernanda Lessa a Miriam Leone/ Due figli e…

Fernanda Lessa ex fidanzata di Boosta: un matrimonio e due figli

Gli appassionati di gossip sapranno certamente che il dj e tastierista dei Subsonica, Boosta, vanta diverse relazioni importanti nel suo passato. Tra le sue ex fidanzate figurano infatti modelle e volti noti del mondo dello spettacolo, come ad esempio la bellissima Fernanda Lessa. La fotomodella brasiliana, infatti, è stata infatti sposata con Davide Di Leo, ovvero Boosta dei Subsonica. I due hanno vissuto una storia d’amore molto intensa, ma anche tormentata, a causa della tossicodipendenza da alcool e droghe della donna che ha sempre avuto al suo fianco il marito, anche nei momenti più difficili. La coppia ha avuto inoltre due figli: Luo Clara e Ira Marie.

Boosta/ "Il problema di un artista? Vi dico io qual è..."

Le ex fidanzate di Boosta: c’è anche Miriam Leone

Non solo Fernanda Lessa tra le ex fidanzate di Boosta. C’è anche la bellissima Miriam Leone, Miss Italia 2008, che con il tastierista ha condiviso un bel pezzo di strada assieme. La bellissima e affascinante attrice ha incontrato il tastierista dei Subsonica ad un concerto e tra i due è scoccato subito l’amore, al punto da spingerli alla convivenza per circa quattro anni.

Miriam Leone, Eva Kant in Diabolik/ Candidata miglior attrice David di Donatello

Come dicevamo Boosta è padre di due bambine, nate dal precedente matrimonio con l’ex compagna, la sensualissima Fernanda Lessa. La primogenita si chiama Lua Clara, mentre la seconda, Ira Marie, è nata nel 2008. Con le due figlie Boosta ha coltivato un rapporto meraviglioso e come famiglia sono rimasti enormemente legati, nonostante la rottura con Fernanda.

LEGGI ANCHE:

Paolo Carullo, il marito di Miriam Leone/ "Il nostro amore ha ricucito le mie ferite"

© RIPRODUZIONE RISERVATA