Anticipazioni I Leoni di Sicilia puntata di oggi, 24 settembre 2024: l’epidemia blocca il matrimonio tra Vincenzo e Giulia

Questa sera, martedì 24 settembre 2024, su Rai1 torna in onda la fiction I Leoni di Sicilia incentrata sulla famiglia Florio e soprattutto sulla figura di Vincenzo, che grazie alla sua ambizione ed al suo talento riesce a creare un impero nella Palermo di metà ‘800. Dalle anticipazioni I Leoni di Sicilia si scopre che gli ostacoli non mancheranno non solo nel raggiungere i suoi sogni di gloria ma anche nella sua vita privata e sentimentale. Al centro delle trame ci sarà il rinvio del matrimonio di Vincenzo Florio e Giulia Portalupi a causa dell’epidemia di colera.

Nel dettaglio, dalle anticipazioni I Leoni di Sicilia della puntata di oggi si scopre che l’epidemia costringerà il vescovo ad annullare tutte le celebrazioni e dunque anche le nozze tra Vincenzo Florio e Giulia Portalupi saranno rinviate. Giulia andrà a vivere con la suocera in attesa che la situazioni migliori ma i loro rapporti saranno tesi e complicati. Vincenzo, invece, nel frattempo rimarrà a Palermo per curare i suoi affari. Il blocco navale imposto dai Borbore, tuttavia, è un grave ostacolo ai suoi affari marittimi ma avrà intuizione geniale che metterà in atto grazie all’aiuto di Giulia.

I Leoni di Sicilia, anticipazioni puntata del 24 settembre 2024: Vincenzo viene arrestato

Le anticipazioni I Leoni di Sicilia della puntata di oggi rivelano che finalmente dopo una serie infinita di ostacoli e difficoltà Vincenzo Florio e Giulia Portalupi riusciranno a celebrare il matrimonio, Giulia rimarrà incinta e per la gioia del marito dopo due bambine darà alla luce il tanto atteso erede maschio che chiameranno Ignazio come uno zio dell’uomo. Nelle trame della fiction di Rai1 si giunge al gennaio del 1948 quando scoppiano i moti rivoluzionari, Vincenzo vorrebbe rimanere neutrale ma, essendo contattato dal rivoluzionario Giuseppe La Masa è costretto a contrattare.

Non mancheranno i colpi di scena e i risvolti inaspettati nella puntata del 24 settembre 2024 della serie, stando alle anticipazioni I Leoni di Sicilia, infatti, la vicinanza di Vincenzo Florio ai rivoluzionari lo esporrà a gravi rischi. I Borboni riusciranno a neutralizzare i ribelli e Vincenzo verrà arrestato proprio a causa della sua vicinanza al movimento, tuttavia in suo soccorso giungerà un aiuto inaspettato.

I Leoni di Sicilia fiction di Rai1: dove vederlo in diretta streaming

La fiction I Leoni di Sicilia va in onda ogni martedì in prima serata su Rai1, la 3a puntata verrà trasmessa oggi 24 settembre 2024 a partire dalle 21.35 circa su Rai1. E possibile seguirla anche in diretta streaming su Raiplay e nella piattaforma sono già disponibili tutti gli episodi trasmessi. In totale sono otto suddivisi in quattro puntata. Per quanto riguarda il cast gli attori protagonisti sono Michele Riondino e Miriam Leone.