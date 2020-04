BORIS JOHNSON IN TERAPIA INTENSIVA/ Coronavirus, “non è intubato”: Regina informata

Boris Johnson ricoverato nel reparto di terapia intensiva del St. Thomas Hospital di Londra. Questa la notizia che squarcia la routine nella serata inglese e scuote le cancellerie di mezzo mondo. Le condizioni di salute del primo ministro, risultato positivo al coronavirus, e si è reso necessario il trasferimento nel reparto destinato ai malati più gravi. Secondo quanto riportato dalla Bbc, già nel pomeriggio di ieri il leader dei Conservatori aveva avuto bisogno di ricevere dell’ossigeno. Nelle ore successive un peggioramento che ha portato i medici a spostare “in via precauzionale” l’inquilino di Downing Street nel reparto di terapia intensiva così da essere più vicino ad un ventilatore polmonare nel caso in cui il macchinario dovesse rendersi necessario per aiutarlo nella respirazione. Da quanto si apprende il primo ministro non sarebbe stato finora intubato.

BORIS JOHNSON IN TERAPIA INTENSIVA PER CORONAVIRUS

La Regina Elisabetta, autrice domenica sera di uno storico discorso alla nazione, viene continuamente aggiornata sullo stato di salute di Boris Johnson da Downing Street. Il governo del Paese è adesso nelle mani di Dominic Raab, ministro degli Esteri che in qualità di Segretario di Stato ha ereditato la leadership dell’esecutivo conservatore. A dirla tutta non senza qualche tensione, dal momento che le frizioni nel governo sulla gestione dell’emergenza coronavirus hanno agitato nelle scorse ore il dibattito a maggior ragione in assenza di Johnson. Chiaro che l’aggravarsi delle condizioni di BoJo abbia avuto l’effetto di compattare non solo il partito ma tutto il Paese. Il nuovo leader dei Laburisti, Keir Starmer, ha descritto la notizia del ricovero in terapia intensiva di Boris Johnson come una “notizia terribilmente triste” e ha aggiunto: “Tutti i pensieri del Paese sono con il primo ministro e la sua famiglia durante questo tempo incredibilmente difficile“.



© RIPRODUZIONE RISERVATA