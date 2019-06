BORIS JOHNSON, LITE FURIOSA CON LA FIDANZATA/ “Metti giù le mani”, arriva la polizia

Una lite furibonda nella notte tra giovedì e venerdì ha coinvolto Boris Johnson, il candidato alla premiership del Regno Unito, e la sua fidanzata Carrie Symonds, ritenuta da molti la vera stratega delle campagne elettorali dell’ex sindaco di Londra. Per quanto l’amore per la sua compagna abbia portato Boris a lasciare la moglie Marina dopo 25 anni di matrimonio, la relazione con la donna – 24 anni più giovane – ultimamente non sta vivendo il suo momento migliore, almeno stando alle urla ascoltate dai vicini un paio di sere fa. Rumori di piatti rotti e grida a dir poco preoccupanti (“Metti giù le mani” e “Vattene da casa mia”, avrebbe urlato lei) hanno portato alcuni vicini ad allertare la polizia. Dopo il forte litigio, infatti, sull’abitazione del sud di Londra della donna, dove Boris si è trasferito, è calato il silenzio. I vicini, preoccupati, sono andati a bussare alla porta ma non hanno ricevuto risposta. Da qui la chiamata alla polizia, che si è precipitata sul posto…

BORIS JOHNSON, LITE FURIOSA CON LA FIDANZATA

Gli agenti sono stati evidentemente rassicurati da Boris Johnson e dalla compagna Carrie sul fatto che la lite si era conclusa senza conseguenze, se è vero che pochi minuti dopo la loro visita hanno lasciato l’appartamento senza fare denuncia. Come riportato dal Guardian, a quanto pare un vicino adiacente alla casa dei due fidanzati avrebbe fatto anche una registrazione del litigio scaturito – sembra – dal fatto che l’aspirante leader Tory abbia versato del vino rosso sul divano. Una disattenzione che avrebbe scatenato le ire di Carrie:”Non ti preoccupi di nulla semplicemente perché sei viziato. Non hai cura di soldi né di niente”. Poco dopo sarebbe stato Johnson ad urlare:”Stai lontana dal mio fot**to computer” e in seguito si sarebbe avvertito il rumore di qualcosa che cade a terra, oltre alle urla di lei. Poi appunto il silenzio, prima dell’arrivo della polizia. Polizia che ha tentato di mettere a tacere l’accaduto ma quando i giornalisti hanno fornito numero e indirizzo della casa, Scotland Yard si è visto costretto a confermare l’alterco. Un motivo d’imbarazzo che arriva nel pieno della campagna elettorale per la leadership dei Tory, e dunque per la premiership, che vede opposto Boris Johnson al ministro degli esteri Jeremy Hunt.

