Boro Boro/ Il trapper si è fidanzato con Dayane Mello?

Boro Boro si presenterà tra gli artisti emergenti di Battiti Live pronto a raccontarsi ancora una volta sul palcoscenico con la sua musica amata soprattutto dai più giovani. Di recente si è parlato molto della vita sentimentale di questo giovane ragazzo e cioè del fatto che si stia frequentando con la modella e personaggio televisivo Dayane Mello. Al momento non ci sono delle ufficialità ma sui social network i due si sono mostrati senza mai essere equivoci ma senza mai smentire le voci di una possibile relazione. C’è da dire che si è iniziato a parlare anche della differenza d’età con i fan che hanno borbottato visto che la ragazza, classe 1989, ha sette anni in più di quello che potrebbe essere il suo fidanzato, classe 1996. Ancora una volta c’è lo zampino della regina del gossip Deianira Marzano che parla di loro come di una coppia già da un po’ di tempo. Sicuramente non ci aspettavamo questa notizia sia per la differenza d’età tra i due che per il loro essere così diversi almeno guardandoli da fuori.

Boro Boro, dal trap al reggaeton

Federico Orecchia, in arte Boro Boro nasce a Torino nel 1996 la musica è la sua passione tanto che nel 2013 inizia a incidere i primi singoli è bravo nel freestyle riesce a legare rime con naturalezza tale da farsi notare nel mondo trap Torinese. Si fa conoscere al pubblico dopo la partecipazione a X factor e la sua canzone “Rapper Gamberetti” conquista i giudici e supera le semifinali, entrando a far parte della squadra di Mara Maionchi. L’uscita anticipata dal programma non incide negativamente sulla carriera dell’artista, anzi le nuove collaborazioni artistiche lo stimolano positivamente tutti sembrano essersi accorti di lui e i molti singoli incisi e la forza mediatica fanno si che l’artista riesca ad affermarsi nel mondo Rep, rendendo completa la sonorità, aggiungerà grazie anche alle collaborazioni del ritmo reggae. Lo dimostra con il brano uscito in aprile 2022 Il mix di “Soavemente” in collaborazione con Soolking non è certo l’unica traccia dai toni caldi dell’America latina, la preannunciata uscita che tutti i fan di Boro Boro attenodoo con ansia è il pezzo in collaborazione con Ludwig dal titolo “Tropicana” in prossima uscita il 5 luglio. il nome preannuncia ritmo latino caliente e danzereccio che sicuramente ci accompagnerà per tutta l’estate 2022. Mancano veramente una manciata di giorni per soddisfare la curiosità e ascoltare questo pezzo scritto e arrangiato a quattro mani.

