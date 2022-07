Dayane Mello/ Chi è Boro Boro il suo nuovo presunto “flirt”?

Dayane Mello, la famosa modella brasiliana, sembrerebbe avere una nuova frequentazione. A dare la notizia del presunto flirt con i vari “indizi” è stato il blog Very Inutil People che ha riportato degli scatti raffiguranti l’ex concorrente del Grande Fratello insieme ad un ragazzo che sembrerebbe essere il cantante rapper Boro Boro. La modella, negli ultimi anni, è stata al centro di molti gossip, dal corteggiamento interno alla casa del GF con l’attrice Adua Del Vesco fino allo spiacevole evento del presunto stupro al programma La Fazenda.

Ma quali sono gli indizi che proverebbero questo presunto flirt? A inchiodarli sono stati delle foro pubblicate nelle history dei profili Instagram. Lei ha postato uno scatto in cui in un auto si vede un ragazzo che pare avere gli stessi tatuaggi di Boro Boro su collo e mani; mentre lui, una foto in casa dove una ragazza è sdraiata sul letto, rivolta verso la tv, e dal profilo sembra proprio essere Dayane!

Chi è Boro Boro, il presunto Flirt?

Classe 1996, all’anagrafe Federico Orecchia, Boro Boro è un trapper di origine piemontese molto famoso nell’ambiente underground di Torino. La sua fama su larga scala si deve per lo più alla partecipazione al programma X-Factor dove il suo provino fece scalpore, conquistando Mara Maionchi. Pur non avendo superato i bootcamp è riuscito ad acquisire notevole successo. Durante un’intervista per Esse Magazine ha raccontato di come il suo obbiettivo fosse proprio quello di raggiungere un pubblico più ampio: “Volevo trovare una vetrina ampia che mi permettesse di far conoscere la mia musica – ha detto – non volevo fare cover ma volevo portare i miei prodotti in tiratura più grande”.

La musica l’ha iniziata sin da piccolo, a soli 14 anni, con i compagni di classe, passava il tempo nel cortile della scuola cimentandosi in free style, a 16 invece ha iniziato a scrivere veri e propri testi e a registrarli. La canzone che lo ha avvicinato al rap è stata Dentro la Scatola, di Mondo Marcio. Il ragazzo ha affermato che la musica per lui è una “manovra per provare a esternare quello che penso, sia che sia felicità che tristezza”, chissà se scriverà qualcosa pensando a Dayane.











