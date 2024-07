Borotalco, Rete 4/ Trama e cast del film cult di Carlo Verdone, in onda oggi 14 luglio 2024

Borotalco, diretto da Carlo Verdone

Domenica 14 luglio 2024, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4 alle ore 14:20, la commedia sentimentale del 1982 dal titolo Borotalco. Il film è un cult diretto e interpretato Carlo Verdone, qui al suo terzo lungometraggio e che per questo lavoro si è avvalso di una colonna sonora d’eccezione, firmata dal grande Lucio Dalla in collaborasione con il musicista Fabio Liberatori e il gruppo di Gaetano Curreri, gli Stadio.

Oltre al protagonista, il cast di Borotalco comprende Eleonora Giorgi, che lavorerà nuovamente con Verdone in Compagni di scuola, e altri grandi nomi del cinema italiano, come Christian De Sica, Angelo Infanti, Mario Brega e Roberta Manfredi.

Borotalco, la trama del film su Rete 4: una storia d’amore costellata di gag e personaggi iconici

Sergio è un venditore porta a porta che, insieme alla collega Nadia, cerca di vendere enciclopedie. Inadeguato, insicuro e insoddisfatto della sua vita lavorativa, Sergio deve anche subire le pressioni del suocero e della sua ragazza, Rossella. Nadia è una ragazza bella e sicura di sé, ha una storia d’amore con Cristiano, vive con un’amica e ama alla follia Lucio Dalla.

Professionalmente Nadia è molto brava e Sergio le chiede di affiancarla sul lavoro per imparare i trucchi del mestiere. La ragazza gli dà appuntamento a casa di un architetto, un certo Manuel Fantoni. Sergio arriva per primo sul luogo dell’appuntamento e, in attesa di Nadia, chiacchiera con il cliente. Fantoni gli racconta delle sue frequentazioni e della sua vita alquanto straordinaria e movimentata. Sergio resta affascinato dal racconto dell’architetto ma poi questi gli confessa, ridendo, di essersi inventato tutto.

Improvvisamente arrivano i carabinieri e arrestano Fantoni per truffa. In realtà il vero nome del fantasioso architetto è Cesare Cuticchia. Questi, prima di andar via con in carabinieri, consegna le chiavi della sua casa al povero Sergio, sbalordito e impressionato dall’accaduto, pregandolo di riordinare prima di andare via. Finalmente arriva la collega Nadia: come la vede, Sergio rimane affascinato da lei tanto da fingersi lui stesso Fantoni, raccontandone le storie da lui inventate e fingendo di essere grande amico del cantante Lucio Dalla.

Nadia vive un vero colpo di fulmine e Sergio da quel momento si ritroverà a condurre una doppia vita. Le sue ripetute assenze insospettiscono la fidanzata Rossella, tanto che lei e suo padre che fanno irruzione in casa Fantoni e trovano Sergio e Nadia a cena insieme. Il suocero Augusto va su tutte le furie e comincia a malmenare il povero Sergio. Nadia, delusa, scappa via piangendo e sarà investita da un’auto corsa. Recatosi in ospedale dalla ragazza, Sergio le chiede se può ancora pensare ad un futuro insieme, ma Nadia gli dà un colpo in testa con il braccio “ingessato”. I due non si vedono più: entrambi si sposeranno con i rispettivi compagni, così come precedentemente stabilito.

Un giorno Sergio viene invitato a casa di un cliente e scopre con suo grande stupore che il cliente altri non è che Nadia. La giovane è stata spinta dal desiderio di rivedere il collega: i due si raccontano e scoprono che le vite di entrambi non sembrano essere poi così felici. Quando Sergio sta per andarsene, Nadia lo raggiunge sulle scale e gli chiede le ultime news riguardanti personaggi noti. Il giovane intuisce all’istante, si cala nuovamente nel personaggio dell’architetto Fantoni e poi, sentendosi innamorati come prima, si baciano appassionatamente.











