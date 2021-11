BORSA ITALIANA OGGI/ A Piazza Affari attese molte trimestrali (10 novembre 2021)

A PIAZZA AFFARI ATTESE MOLTE TRIMESTRALI

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:00 conosceremo l’inflazione tedesca di ottobre, mentre alle 14:30 quella americana nello stesso mese. Alle 10:00 l’Istat renderà nota la produzione industriale di settembre. Alle 14:30 dagli Usa arriveranno le richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione, mentre alle 16:30 toccherà alla variazione settimanale delle scorte di petrolio Usa. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato italiani e spagnoli a un anno e di Bund decennali. Da Francoforte arriveranno le trimestrali di Adidas e Allianz, da Parigi quella di Credit Agricole, mentre a Piazza Affari sono attese quelle di Banca Mediolanum, Generali, Hera, Interpump, Poste Italiane, Terna, Acea, Acsm-Agas, Aedes, Carige, De Longhi, Falck Renewables, Gvs, Illimity Bank, Net Insurance, Orsero, Poligrafici Printing, Rcs, Saes Getters, Saras, Sit, Spindox, Tamburi, Tinexta e Tod’s.

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a -0,97%, Moncler a -3,14% (9 novembre 2021)

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,97% a 27.441 punti. Sul listino principale si è messa in luce Amplifon con un +1,9%. Hanno terminato la seduta in rialzo anche Amplifon (+1,9%), Banca Generali (+0,7%), Banca Mediolanum (+0,1%), Campari (+0,9%) e Generali (+0,1%). Moncler ha fatto peggio di tutti con un -3,1%. Superiori al punto e mezzo percentuale anche i ribassi di Atlantia (-2%), Banco Bpm (-2%), Ferrari (-2,1%), Fineco (-1,8%) e Nexi (-2%). Lo spread tra Btp e Bund è rimasto sopra i 113 punti base.

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a -0,3%, Buzzi a +3,36% (8 novembre 2021)

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

BORSE & MERCATI/ I nuovi record possibili suggeriscono ancora prudenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA