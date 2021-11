BORSA ITALIANA OGGI/ A Piazza Affari debutta Ariston (26 novembre 2021)

A PIAZZA AFFARI DEBUTTA ARISTON

Anche oggi sono previsti pochi dati macroeconomici rilevanti in diffusione. Alle 8:00 conosceremo l’indice dei prezzi all’importazione in Germania a ottobre. Alle 8:45 toccherà all’indice di fiducia dei consumatori francesi a novembre. Alle 10:00 l’Istat diffonderà gli indici di fiducia di consumatori e imprese a novembre. A mercati chiusi Moody’s renderà nota la sua decisione sul rating sovrano della Svizzera. A Piazza Affari farà il suo debutto Ariston e sono attese le trimestrali di Piquadro e Zucchi. Non va dimenticato che oggi Wall Street chiuderà le contrattazioni in anticipo alle 19:00 ora italiana.

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a -0,04%, Telecom Italia a -2,66% (25 novembre 2021)

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,04% a 27.098 punti. Sul listino principale si è messa in luce Campari con un +2,5%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i rialzi di Amplifon (+1,3%), Atlantia (+0,9%), Buzzi (+0,6%), Cnh Industrial (+1,2%), Enel (+1,5%), Ferrari (+0,6%), Leonardo (+0,8%), Mediobanca (+1,2%), Moncler (+0,7%), Nexi (+0,9%), Prysmian (+1,3%) e Recordati (+0,8%). Telecom Italia ha fatto peggio di tutti con un -2,7%. Superiori al punto percentuale anche i ribassi di A2A (-1,2%), Banca Generali (-1,3%), Banca Mediolanum (-1,3%), Banco Bpm (-1,6%), Bper (-1,2%), Fineco (-1,5%),, Inwit (-1,7%), Pirelli (-1,8%), Poste Italiane (-1,5%), Saipem (-1,3%), Tenaris (-1,2%), Unicredit (-1,5%) e Unipol (-1,5%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 130 punti base.

SPY FINANZA/ Ecco perché i mercati salgono grazie a taper, Covid e inflazione

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a +0,63%, Telecom Italia a +15,63% (24 novembre 2021)

© RIPRODUZIONE RISERVATA