BORSA ITALIANA OGGI/ A Piazza Affari debutta Unidata (16 marzo 2020)

A PIAZZA AFFARI DEBUTTA UNIDATA

La settimana si apre con pochi dati macroeconomici rilevanti. Alle 10:00 l’Istat comunicherà quello relativo all’inflazione nel mese di febbraio. Alle 13:30 dagli Usa arriverà l’Indice Empire Manifacturing di marzo. In giornata è in programma la riunione dell’Eurogruppo in cui si affronterà anche il tema dell’emergenza coronavirus. All’ordine del giorno anche l’approvazione del Mes. A Piazza Affari, tra gli altri, si attendono i bilanci 2019 di Acsm-Agam, Zucchi e Softec. Stm, invece, stacca il dividendo. Previsto anche il debutto sull’Aim di Unidata.

Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in rialzo del 7,12% a 15.954 punti. Sul listino principale nessun titolo ha terminato la seduta in rosso. Deboli comunque Atlantia (+0,6%) ed Exor (+1,2%). Rialzi in doppia cifra per Amplifon (+11,1%), Azimut (+15,4%), Banco Bpm (+15,1%), Bper (+22,4%), Cnh Industrial (+12%), Fineco (+11,4%), Hera (+15,2%), Juventus (+11,6%), Moncler (+14,2%), Pirelli (+11,7%), Recordati (+18,7%), Snam (+10%) e Ubi Banca (+11,2%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 243 punti base.



© RIPRODUZIONE RISERVATA