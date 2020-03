BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari cerca un rimbalzo (13 marzo 2020)

PIAZZA AFFARI CERCA UN RIMBALZO

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione in quest’ultimo giorno della settimana in cui i mercati cercheranno un rimbalzo dopo le pesanti perdite di ieri. Alle 8:00 conosceremo l’inflazione tedesca relativa al mese di febbraio. Alle 8:45 analogo dato verrà diffuso con riferimento alla Francia, mentre alle 9:00 toccherà alla Spagna. Alle 13:30 conosceremo l’andamento dei prezzi all’importazione negli Stati Uniti a febbraio, mentre alle 15:00 sarà la volta dell’indice di fiducia delle famiglie elaborato dall’Università del Michigan. A Piazza Affari si attendono tra gli altri i bilanci 2019 di Cerved, Landi Renzo, Sanlorenzo e Valsoia.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo del 16,92% a 14.894 punti. Sul listino principale nessun titolo ha terminato la seduta in rialzo. Solamente Diasorin (-8,8%) ha perso meno di dieci punti percentuali. Leonardo (-22,1%), Poste Italiane (-22%) e Atlantia (-22,1%) hanno fatto peggio di tutti. Ribassi superiori ai diciassette punti percentuali anche per A2A (-19%), Amplifon (-19,4%), Bper (-17,7%), Cnh Industrial (-17,2%), Enel (-19,8%), Eni (-18,1%), Fca (-17,9%), Hera (-17,5%), Intesa Sanpaolo (-17,8%), Juventus (-18%), Mediobanca (-18,7%), Nexi (-19,5%), Pirelli (-17,7%), Snam (-19,2%), Telecom Italia (-18,5%), Ubi Banca (-19,4%), Unicredit (-17,3%) e Unipol (-17,5%).

