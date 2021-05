BORSA ITALIANA OGGI/ A Piazza Affari giornata di dividendi (10 maggio 2021)

A PIAZZA AFFARI GIORNATA DI DIVIDENDI

La settimana comincia priva di dati macroeconomici rilevanti in agenda. Da segnalare la prevista emissione di titoli di stato tedeschi a sei mesi. A Piazza Affari sono attese le trimestrali di Banca Popolare di Sondrio, Bff Bank, Brembo, CasaSold, Digital Bros, Fiera Milano, Giglio Group, Gvs, Illimity, Monrif, Pharmanutra, Poligrafici Printing e Valsoia. Staccano il dividendo Avio, Conafi, Equita, Esprinet, Franchi Umberto Marmi, Gefran, Industrie chimiche forestali, Labomar, Marzocchi, Net Insurance, OpenJobmetis, Orsero, Piovan, Piteco, Reno de Medici, Sicit Group, Sit, Txt, Webuild, Wiit e Zignano vetro.

Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,48% a 24.612 punti. Sul listino principale si è messa in luce Unipol con un +3,3%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di A2A (+2%), Amplifon (+1,9%), Banca Mediolanum (+1,4%), Cnh Industrial (+1,9%), Diasorin (+1,7%), Hera (+1,1%), Interpump (+1,9%), Italgas (+1,2%), Nexi (+1,6%), Prysmian (+1,3%), Recordati (+1,2%) e Stm (+2,8%). Tenaris ha fatto peggio di tutti con un -1,6%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i ribassi di per (-0,5%), Campari (-1,1%), Inwit (-1,3%), Leonardo (-1%) e Telecom Italia (-0,6%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 118 punti base.

