BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari prova a tornare a quota 24.500 (7 maggio 2021)

PIAZZA AFFARI PROVA A TORNARE A QUOTA 24.500

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:00 conosceremo la produzione industriale tedesca di marzo. Alle 8:45 sarà la volta di quella francese e alle 9:00 di quella spagnola. Ancora alle 8:00, dalla Germania arriverà il saldo della bilancia commerciale relativo al mese di marzo. Alle 8:45 si conoscerà quello della Francia nello stesso mese, insieme all’occupazione del primo trimestre. Alle 10:00 toccherà alle vendite al dettaglio in Italia a marzo. Alle 12:00 Christine Lagarde parlerà all’edizione 2021 di The State of the Union. Alle 14:30 dagli Usa arriverà il tasso di disoccupazione di aprile, mentre alle 16:00 il dato sulle scorte all’ingrosso di marzo. A mercati chiusi Moody’s dovrebbe comunicare la propria decisione sul rating del debito pubblico italiano, mentre Fitch su quelli di Francia e Austria. Da Francoforte è attesa la trimestrale di Bmw, da Parigi quella di Credit Agricole, mentre a Piazza Affari quelle di Bper, Buzzi, Banca Sistema, Credem e Coima Res.

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a +0,13%, Telecom Italia a -5,52% (6 maggio 2021)

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,13% a 24.495 punti. Sul listino principale si è messa in luce Unicredit con un +5%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di A2A (+1,1%), Banco Bpm (+1,4%), Bper (+1,9%), Cnh Industrial (+4,4%), Generali (+1%), Leonardo (+1,1%) e Tenaris (+1,8%). Telecom Italia ha fatto peggio di tutti con un -5,5%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i ribassi di Amplifon (-1,5%), Atlantia (-0,5%), Banca Generali (-0,5%), Banca Mediolanum (-0,9%), Diasorin (-1,9%), Exor (-1%), Ferrari (-2,8%), Fineco (-1,8%), Interpump (-2,1%), Nexi (-0,8%), Prysmian (-1,2%), Recordati (-3%), Saipem (-1,1%) e Stm (-2,2%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 113 punti base.

