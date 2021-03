BORSA ITALIANA OGGI/ A Piazza Affari le trimestrali di Exor e Buzzi (25 marzo 2021)

A PIAZZA AFFARI LE TRIMESTRALI DI EXOR E BUZZI

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:45 conosceremo l’indice di fiducia delle imprese francesi di marzo. Alle 9:00 toccherà all’indice dei prezzi alla produzione in Spagna a febbraio. Alle 13:30 dagli Usa arriveranno il numero di richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione e il dato finale sul Pil del quarto trimestre 2020. In giornata è prevista la prima emissione di Btp short term, con scadenza a un anno, oltre che di Btp indicizzati con scadenza 2030. A Piazza Affari, tra le altre, si attendono le trimestrali di Buzzi, Exor, Gibus, Biancamano, Beghelli, Cerved, Conafi, Iren, Somec, Tps e Ucapital24.

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a +0,39%, Leonardo a -6,09% (24 marzo 2021)

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,39% a 24.208 punti. Sul listino principale si è messa in luce Tenaris con un +3,7%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di A2A (+1,6%), Banco Bpm (+1,3%), Bper (+1,4%), Cnh Industrial (+2,1%), Eni (+2,7%), Exor (+1,3%), Interpump (+1,1%), Mediobanca (+1,8%), Nexi (+2,6%) e Saipem (+3%). Leonardo ha fatto peggio di tutti con un -6,1%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i ribassi di Amplifon (-4%), Campari (-0,9%), Diasorin (-0,7%), Ferrari (-1,7%), Fineco (-1,3%), Inwit (-0,5%) e Recordati (-0,6%). Lo spread tra Btp e Bund è rimasto sotto i 95 punti base.

LEGGI ANCHE:

“Turni di lavoro disumani? Lavorate di più!”/ Goldman Sachs, vita piegata al profittoSTOP RISTORI A FINE ANNO/ Fortis: l'Italia ha le chances per una crescita cinese

© RIPRODUZIONE RISERVATA